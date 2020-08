Porsche admet le successeur de la 928 basée sur Panamera

Sur la base de la Panamera, Porsche pourra développer une version deux portes de ce modèle, qui est destinée à récupérer l’héritage de la 928. Cependant, la décision n’est pas encore prise, notamment parce que l’offre actuelle comprend déjà une voiture de sport deux portes. appelé le 911.

Porsche pourrait développer une version deux portes de la Panamera, récupérant l’héritage spirituel de la mythique 928. Il y a eu des rumeurs sur Internet depuis plusieurs années, mais jusqu’à présent aucune version coupé ou cabriolet, basée sur ce modèle, n’a encore été développée.

Apparemment, Porsche n’a pas encore renoncé à l’idée de transformer la Panamera en une voiture plus mince, en sacrifiant les portes arrière.

Lors d’une conférence de presse en ligne avec la presse australienne sur le lifting Pananamera, le chef de produit du modèle, Thomas Friemuth, a abordé la question du successeur spirituel de la Porsche 928.

«Nous n’avons encore pris aucune décision. Nous discutons de ce sujet depuis plusieurs années, comme vous pouvez l’imaginer, car certains concurrents ont des voitures à deux portes. Mais nous n’avons pas encore décidé si nous allions aller de l’avant ou non », a déclaré Thomas Friemuth.

«Nous avons déjà une belle voiture à deux portes dans notre programme appelée 911. Mais nous sommes toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour gagner de nouveaux marchés et plus de clients.

En attendant la nouvelle génération

La transformation de la Panamera en un grand tourisme 2 + 2 permettrait à Porsche de rivaliser avec des modèles tels que la BMW Série 8 et la nouvelle génération de Mercedes-Benz SL.

Le nouveau modèle devrait être plus grand que la 911, donnant plus de priorité au confort qu’à la conduite radicale, tout en offrant un compartiment à bagages plus grand et plus d’espace pour les jambes.

Comme Porsche n’a pas encore donné son feu vert à ce modèle, tout laisse à penser qu’il ne sera pas lancé dans les trois prochaines années. Par conséquent, il devrait être basé sur la prochaine génération de Panamera, étant donné que le modèle actuel est déjà entré dans la deuxième phase de son cycle de vie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂