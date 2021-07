Popeyes a transformé son célèbre sandwich au poulet en pépites

Plus tard ce mois-ci, Popeyes commencera à vendre des pépites de poulet dans ses magasins aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico, et les bouches à travers le pays ont déjà l’eau à la bouche.

La société a partagé la nouvelle passionnante mardi et a révélé que les pépites de la taille d’une bouchée étaient inspirées du célèbre sandwich au poulet du restaurant.

«Nous avons investi du temps pour perfectionner un produit qui tire parti de nos techniques classiques et des saveurs de la Louisiane qui changeront la façon dont les gens pensent et expérimentent les Chicken Nuggets. Nous pensons avoir recommencé avec Chicken Nuggets », a déclaré la vice-présidente de l’innovation culinaire de Popeyes, Amy Alarcon, dans un communiqué de presse. « Désormais, nous pouvons proposer cette fameuse recette en morceaux avec le lancement des Popeyes Nuggets. »

Les pépites, faites avec de la poitrine de poulet à la viande blanche, se présenteront dans une saveur classique et seront fraîchement préparées quotidiennement dans chaque restaurant avec une farine et une pâte spéciales.

« Tout comme notre sandwich au poulet qui change la donne, nos nouvelles pépites de poulet ne ressemblent à rien de ce que vous avez pu expérimenter auparavant. Notre objectif est de montrer une fois de plus au monde la magie du poulet Popeyes® avec nos nouvelles Nuggets. Nous pensons que ces morceaux de poulet délicieux et croquants et juteux inciteront les invités à se demander comment ils ont déjà apprécié les pépites de poulet avant cela », a déclaré le président de Popeyes Americas, Sami Siddiqui, dans le communiqué.

Si vous avez aimé le célèbre sandwich au poulet de Popeyes, vous apprécierez probablement aussi ses pépites. Popeyes

Vous vous demandez quand vous pourrez mettre la main sur les nouvelles pépites ? À partir du 27 juillet, ils seront disponibles à l’achat en magasin, en ligne ou via l’application Popeyes. Que vous ayez un petit creux ou que vous ayez simplement faim, de nombreuses tailles de repas sont disponibles en magasin, allant de quatre à 36 pièces. L’application Popeyes et les utilisateurs en ligne peuvent également commander un repas de 48 pièces.

Popeyes a commencé à vendre son populaire sandwich au poulet en 2019, lorsque la chaîne de restauration rapide s’est associée à Sweet Dixie Kitchen, un restaurant californien qui avait déjà été surpris à vendre du poulet Popeyes dans le cadre de son propre menu.

En rapport

Popeyes a qualifié le sandwich de plus gros lancement de produit en 30 ans – et, en quelques semaines, la chaîne a vendu tous ses sandwichs au poulet.

Et puis, bien sûr, a commencé la guerre des sandwichs au poulet, dans laquelle Chick-fil-A, Wendy’s et Popeyes se sont battus pour savoir quelle chaîne avait la meilleure.

Avance rapide jusqu’en 2021 et les États-Unis sont maintenant confrontés à une pénurie de poulet à travers le pays, alimentée en partie par l’engouement pour les sandwichs au poulet dans les chaînes de restauration rapide, ainsi que par des lacunes dans la chaîne d’approvisionnement et des pénuries de main-d’œuvre.

Mais Popeyes ne compte pas uniquement sur son poulet : en février, Popeyes a sorti son premier sandwich au poisson frit, le Cajun Flounder Sandwich, après avoir testé l’article à Chicago l’année précédente. Le filet frit est assaisonné d’un mélange d’assaisonnements cajuns doux et épicés de la marque et servi sur un pain brioché grillé au beurre.