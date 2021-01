Pokémon Unite Leak révèle que vous pouvez habiller vos monstres avec des tenues élégantes

Tu serais pardonné si tu avais oublié Pokémon Unite récemment. Alors que les célébrations du 25e anniversaire de la série décollaient avec cette magnifique vidéo, cette semaine à elle seule nous a déjà apporté des nouvelles de Nouveau Pokémon Snap et remakes rumeurs pour Diamant et perle. Pour couronner le tout, plusieurs captures d’écran ont été divulguées par Unite, et il est confirmé que vous pouvez habiller votre Pokémon via des skins.

À l’instar des rumeurs sur Diamond & Pearl, cette nouvelle provient du site de fans espagnol Centro Pokémon, qui a publié des captures d’écran sur leur Twitter. Une bêta fermée a été annoncée pour le MOBA en Chine il y a plusieurs semaines, donc nous placerions beaucoup d’argent pour que ceux-ci en découlent. Si vous regardez la capture d’écran Machamp, elle montre clairement les étiquettes d’identification du lecteur en question.

Il faut dire cependant que, malgré tout le contrecoup que Unite a reçu après sa révélation en juin de l’année dernière, ces sklns ont l’air plutôt bien. La tenue de pirate de Cinderace est adorable, Garchomp passe juste des vacances décontractées et Talonflame n’a jamais été aussi fringant. Reste à savoir si cela suffit à influencer l’opinion des fans.



Jouerez-vous à Pokemon Unite? Aimez-vous le look de ces nouveaux skins?