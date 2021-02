«Pokémon UNITE» annonce la bêta régionale de mars 2021

Le prochain match MOBA « Pokémon UNITE » a annoncé une version régionale qui sera lancée au Canada le mois prochain. Fans de Pokémon Au Canada, ils peuvent s’inscrire à une nouvelle série de tests bêta pour Pokémon Unite en s’inscrivant sur le Google Play Store.

Les participants doit avoir au moins 16 ans pour participer et doit avoir un appareil Android avec 3 Go de RAM ou plus. De plus, tout progrès réalisé dans le jeu sera établi une fois le test bêta terminé.

Le nouveau test bêta devrait commencer dans Mars 2021, ce qui confirme que « Pokémon UNITE » Il ne sera pas publié le Pokemon Day comme certains fans le soupçonnaient.

« Pokémon UNITE » c’est un jeu à venir MOBA 5 contre 5 créé dans le style de « League of Legends » ou DOTA. Les joueurs choisiront un Pokémon partenaire au début du jeu, puis travailleront pour monter de niveau et éventuellement les faire évoluer dans leurs formes les plus puissantes.

Comme d’autres jeux MOBA, Pokémon UNITE proposera une combinaison unique contre Pokémon AI et combattra des équipes rivales dans une quête pour marquer le plus de points avant la fin du temps imparti.

Nous devrions avoir une meilleure idée de l’avenir de « Pokémon Unite » dans les prochaines semaines comme les impressions fuient inévitablement sur Internet.