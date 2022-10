Pokémon Sword and Shield recevra une dernière mise à jour

Les jeux »pokémon épée » O »Bouclier Pokémon » recevra une dernière mise à jour avant la première de »pokémon écarlate » O »pokémon violet ». Selon les rapports, la mise à jour à venir le 1er novembre 2022 ajoutera des Pokémon qui n’étaient auparavant pas disponibles dans le jeu, comme Snorlax dans sa version Gigantamax, et le Battle Stadium ne sera plus mis à jour avec de nouvelles saisons classées.

Bien que le mode compétitif se poursuive, les joueurs pourront s’affronter et échanger des Pokémon sur Internet, bien que le 1er décembre, les compétitions amicales ne soient pas affichées dans l’application »Pokémon Home ».

» Sword » et » Shield » sont sortis en novembre 2019 en tant que huitième génération de » Pokémon ». Le jeu était remarquable pour être le premier à introduire un monde ouvert dans la franchise avec la zone sauvage. La première mise à jour « Isle of Armor » est arrivée en juin 2020, « The Crown Snows » étant la deuxième mise à jour en octobre 2020. Au total, les jeux de huitième génération ont révélé 88 nouveaux Pokémon, ainsi que 13 nouvelles formes régionales de Pokémon précédents.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Final Fantasy VII : Le Premier Soldat fermera ses serveurs en 2023

Au cours des trois années qui ont suivi la sortie de « Sword » et « Shield », la gamme Nintendo Switch de The Pokémon Company a inclus plusieurs titres, tels que « Shining Diamond » et « Glittering Pearl » et » ‘Pokémon Légendes : Arceus ». Ce dernier titre a propulsé la franchise Pokémon vers de nouveaux sommets avec son monde ouvert innovant, son format de combat et sa trame de fond sur la région de Sinnoh de Diamond and Pearl.

Désormais, les prochaines versions « Pokémon Scarlet » et « Pokémon Purple » ajouteront le mécanisme de création de machines techniques à travers des cristaux trouvés dans le monde, qui sont des mouvements que certains Pokémon peuvent apprendre. Ils pourront également organiser des pique-niques avec les membres de leur groupe, simulant le fonctionnement du camp »Épée » et »Bouclier ».

Vous pourriez également être intéressé par : Sonic Frontiers : la bande-annonce montre les nouvelles attaques et capacités de Sonic

Le mécanisme de teracristallisation sera également ajouté, ce qui permettra aux Pokémon de changer de forme et de modifier leur type pour créer des combinaisons de tous types, ainsi que de nouveaux Pokémon et de nouvelles formes régionales.

« Pokémon Scarlet » et « Pokémon Purple » arriveront sur Nintendo Switch le 18 novembre.