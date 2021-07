« Pokémon » sur Netflix : que sait-on du « live-action » avec Joe Henderson de « Lucifer »

Un quart de siècle plus tard, les charmants personnages de «Pokémon« Ils continuent de captiver les adultes et les enfants, donc divers studios et producteurs recherchent de nouvelles façons pour la franchise de continuer à avoir plus de succès.

A la grande satisfaction des fans, Netflix Je serais en train de préparer une nouvelle série de vrais acteurs (en direct) avec Joe Henderson, producteur de « Lucifer », selon les sources consultées par le média spécialisé Variety.

« Comme le projet n’en est qu’à ses balbutiements, aucun détail n’est disponible sur l’intrigue. Cependant, des sources disent que Joe Henderson est impliqué en tant que scénariste et producteur exécutif», ont déclaré les médias susmentionnés.

CE QUI EST CONNU DU « LIVE-ACTION » DE « POKÉMON » SUR NETFLIX

Selon Variété, La série Pokémon ‘live-action’ est actuellement aux premiers stades de développement et ce serait similaire au film à succès « Détective Pikachu« De 2019.

Le film, mettant en vedette Ryan Reynolds dans le rôle du détective Pikachu, était un spin-off des histoires principales, mais était basé sur le jeu vidéo éponyme sorti sur Nintendo 3DS en 2016.

Cependant, jusqu’à présent, Ni Netflix ni Henderson n’ont fourni de détails sur la nouvelle série Pokémon « live-action », donc l’intrigue et les personnages sont toujours un mystère.

Comme on le sait, ce ne serait pas la première fois que le service de streaming et la marque Pokémon collaborent. Dans le catalogue Netflix actuel, vous pouvez voir des séries telles que « Ligue Pokémon Indigo », « Pokemon soleil et lune » ou alors « Voyage Pokémon »ainsi que les films « Pokémon, je te choisis ! » (2017), « Le pouvoir de tous » (2018) ou « Mewtwo contre. Mew : Évolution » (2019).

De son côté, Joe Henderson diffusera la dernière saison de « Lucifer » le 10 septembre. Plus tard, en plus de préparer cette nouvelle série de « Pokémon », Netflix prévoit également de réaliser une adaptation de sa propre bande dessinée « Shadecraft ».

QUI EST JOE HENDERSON ?

Joe Henderson est le producteur exécutif et showrunner de la série à succès Netflix « Lucifer ». Il a été co-producteur exécutif de « White Collar », « Graceland » et « Almost Human ». Il a également agi en tant que producteur sur la mini-série « 11/22/63 ».