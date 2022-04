Pokemon: Snow in Hisui est une nouvelle série animée à venir bientôt

Pokémon : Neige à Hisui est le nom d’une toute nouvelle série animée qui vient d’être annoncée. Lancé dès le mois de mai, il se déroule dans la région de Hisui-aka Sinnoh et dans le passé alors que nous le jouons Légendes Pokémon : Arceus connaître. Le seul hic, c’est qu’il s’agit d’une mini-série en édition limitée qui ne compte que trois épisodes.

Pokémon : la série Snow in Hisui sera lancée le 18 mai sur YouTube

Nouvelle mini-série annoncée : Les fans de « Pokémon » peuvent découvrir un nouvelle série de dessins animés du cosmos « Pokémon ». La nouvelle série animée s’appelle Pokémon : Snow in Hisui et tourne autour d’un garçon qui s’aventure dans le temps et la région de Pokémon Legends : Arceus.

C’est de cela qu’il s’agit : Dans la nouvelle mini-série « Pokémon » « Snow in Hisui », nous expérimentons le Histoire d’Alec. Il te rencontre Hisui Zorua. Bien que son père lui ait appris une fois que les humains ne peuvent pas vivre avec « Pokémon », il doit être ami avec les Zorua à. Lors d’une promenade en bateau, Alec se remémore des histoires de son passé.

Où puis-je regarder ça ? La nouvelle série « Pokémon » vous pouvez soit sur YouTube ou sur Pokémon TV Regarder. Malheureusement, il y a seulement trois épisodes, tous créés par The Pokémon Company en coopération avec Wit Studio. Le premier épisode de « Pokémon : Snow in Hisui » va sortir le 18 mai publié. La date de sortie des deux autres épisodes n’a pas encore été annoncée.

Si tu préfères jouer plus de Pokémon que de regarder Si vous le souhaitez, vous pouvez également l’attendre avec impatience : il n’y a pas si longtemps, « Pokémon Crimson and Crimson » est devenu le prochain et maintenant neuvième génération de Pokémon annoncé. Les deux éditions offrent un bon, sans couture monde ouvertsortira cette année et vous pouvez déjà les obtenir ici trois Pokémon de départ évaluer.