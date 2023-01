Pokémon ramènera Misty et Brock avant de tirer sur Ash

Les dresseurs Misty et Brock, connus pour être apparus aux côtés d’Ash dans la première saison de l’anime Pokémonils reviendront à nouveau pour accompagner leur ami et Pikachu dans ce qui sera leur dernière aventure.

Selon des informations, la plateforme Crunchyroll vient de révéler les détails des trois premiers épisodes de »Pokémon : viser à devenir un maître Pokémon ». Le spécial anime, qui présentera son premier épisode le 13 janvier, servira à mettre fin à l’histoire de Ash et Pikachu.

Les détails de l’intrigue indiquent que le garçon de Pallet Town rencontrera Misty dans le deuxième épisode, tandis qu’il reverra Brock et Cilan dans le troisième. Cilan a fait ses débuts en tant que Gym Leader dans »Pokémon the Series: Black & White ».

En plus de ramener Brock et Misty, l’anime Pokémon a récemment fait référence au père d’Ash, quelque chose qui est un mystère depuis sa première. Dans le spécial »Pokémon : Le ciel bleu lointain », Ash retourne à Pallet Town avec ses parents, mais son père n’est pas présent, bien qu’il soit dit que c’est son père qui lui a donné son premier chapeau d’entraîneur de la série originale.

Le 16 décembre, compagnie pokémon a annoncé que les aventures de Sacha et Pikachu allaient bientôt se terminer. Par conséquent, l’anime a présenté deux nouveaux protagonistes, Riko et Roy, pour la prochaine série basée sur la région Paldea d’inspiration espagnole de Scarlet et Violet.

Avant d’annoncer sa retraite, Ash a réalisé son rêve en devenant le champion du monde du tournoi Eight Masters. Avec cela, de nombreux fans ont commencé à spéculer qu’il serait peut-être temps pour Ash de quitter l’anime, ce qui a été confirmé plus tard comme étant l’annonce de la prochaine spéciale.

»Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master » diffusera son premier épisode le 13 janvier.