Pokémon Legends: Arceus – Nouveau jeu en monde ouvert, pour la première fois avec des batailles en temps réel!

Un nous attend toute nouvelle aventure Pokémoncomme nous ne l’avons jamais vu auparavant! Vient d’être Pokémon Legends: Arceus annoncé pour Nintendo Switch et vous met dans un Sinnoh féodal.

Pour la toute première fois, un jeu Pokémon dans un monde ouvert féodal

Féodal Sinnoh en tant que monde ouvert et le Rompez avec les conventions de jeu: dans le Pokémon présente sa diffusion en direct « Pokémon Legends: Arceus » a été officiellement dévoilé (en Allemagne « Pokémon Legends: Arceus »). La nouvelle ramification de Pokémon vous ramène dans la région déjà connue Sinnoh, cependant, nous voyageons le Île à une époque révolue.

De plus, le développeur Game Freak rompt avec les conventions de la série RPG, « Pokémon Legends: Arceus » se présente comme vrai RPG d’action et non comme un jeu de rôle normal.

Vous explorez le Sinnoh féodal comme un monde ouvert et rencontrez les Pokémon dans la nature: Vous ne serez pas envoyé directement dans des batailles au tour par tour. Nous pouvons plutôt lancer la Poké Ball directement ou attaquer avec notre propre Pokémon.

Sinnoh avant son apogée: Pour la première fois, nous nous sommes rendus à Sinnoh dans les jeux « Pokémon Diamond and Pearl », qui a d’ailleurs reçu des remakes pour Nintendo Switch. Puisque « Pokémon Legends: Arceus » se déroule dans le passé, les villes entières n’existent pas encore. Il y a un village qui sert essentiellement de base et à partir duquel vous opérez Monde ouvert voyage et attrape de nombreux Pokémon.

© La société Pokémon

Pokémon de départ de différentes régions: Au lieu de commencer par Chelast, Panflam et Plinfa comme dans Pokémon Diamant et Perl, cette fois il y a des Pokémon de départ de différentes régions. Vous pouvez choisir entre Bauz (7e génération), Feurigel (2e génération) et Ottaro (5e génération).

Les développeurs sont toujours silencieux sur l’intrigue de « Pokémon Legends: Arceus ». Le mystérieux Pokémon Arceus jouera un grand rôle dans l’histoire.

« Pokémon Legends: Arceus » apparaît dans le Printemps 2022 pour Nintendo Switch.