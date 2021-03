Pokémon Legends: Arceus – Les fans meurent d’envie de rendre cette fonction d’épée et de bouclier populaire

Pokémon Legends: Arceus apporte le PokémonRow pour la première fois Genre d’action RPG avec un Monde ouvert. Le nouveau jeu du développeur Jeu habituel rend beaucoup de choses différentes et rompt avec les conventions établies des éditions précédentes. Cependant, il y a une fonctionnalité particulière que les joueurs ne voudront pas manquer.

Pokémon Legends: les fans d’Arceus veulent une personnalisation des personnages comme dans l’épée et le bouclier

Le premier trailer de « Pokémon Legends: Arceus » nous a donné un premier aperçu du gameplay dans le monde ouvert, qui en un Sinnoh du passé est situé. Beaucoup de nouveautés dans la franchise «Prokémon» et rappelle même The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais il y a une caractéristique particulière qui doit absolument être incluse si les fans ont leur mot à dire: Personnalisation des personnages.

L’une des fonctionnalités les plus populaires de Pokémon Sword and Shield: Personnalisation des personnages! Vous pouvez acheter de nouveaux vêtements ou même donner à l’entraîneur une coiffure différente. © La société Pokémon / Nintendo

Épée et bouclier Pokémon et aussi celui que je viens de mentionner Zelda BOTW l’ont déjà fait avec brio. Là, les joueurs peuvent utiliser le Changer les vêtements de la baskets. La possibilité de personnaliser le personnage principal est l’un des fonctionnalités les plus populaires les éditions actuelles « Pokémon » pour Nintendo Switch.

Shining Diamond et Shining Pearl peuvent ne pas avoir cette fonctionnalité populaire, mais Pokémon Legends: Arceus peut

Il semble que nous serons dans les prochaines éditions de remake Pokémon Diamant brillant et Perle brillante Vous ne pouvez pas obtenir de vêtements différents, mais pour « Pokémon Legends: Arceus », vous devez fonctionnalité populaire les fans espèrent être là sur Reddit.

La sélection de vêtements et de coiffures n’est peut-être pas aussi variée que dans Épée et bouclier Pokémon échouer, après tout, Legends a lieu dans le passé et la première bande-annonce montre déjà que les personnages habillé plus traditionnellement sommes. Espérons que Game Freak après Sword and Shield continuera à utiliser cette fonctionnalité.