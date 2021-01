« Pokémon GO » a gagné 1,92 milliard de dollars malgré COVID

Apparemment, « Pokémon GO » a gagné 1,92 billion de dollars l’année dernière, malgré la pandémie mondiale limitant les capacités des joueurs à voyager et à jouer.

C’est selon un rapport de Super Data, qui comprend des statistiques sur l’industrie mondiale du jeu. Selon le rapport, Pokémon GO est le cinquième jeu mobile gratuit le plus rentable de 2020, ce qui est encore plus impressionnant compte tenu de l’utilisation par le jeu d’emplacements du monde réel pour découvrir des Pokémon.

Le jeu mobile free-to-play le plus rentable était Les «rois d’honneur» de Tencent, qui a apparemment généré 4,5 milliards de dollars de revenus. D’autres jeux notables incluent « Roblox » avec 2,29 milliards de dollars et « League of Legends » avec 1,75 milliard de dollars.

Le rapport a également noté que l’industrie du jeu mobile a fait une estimation de 73,8 milliards de dollars, tandis que les jeux de PC et consoles ils ont généré 33,1 milliards de dollars et 19 milliards de dollars respectivement, et les médias interactifs de l’industrie du jeu en général ont gagné un total de 139,9 milliards de dollars en 2020.

« Pokémon Go » Est disponible en les appareils mobiles et n’arrête pas d’avoir Nouveau et meilleures mises à jour.