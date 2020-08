Pokémon et Harvest Moon s’associent dans Ova Magica, un titre de nouvelle génération

Il viendra sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch et PC et nous fera gérer une ferme en plus de capturer et de combattre avec des créatures

Il est un fait que lorsqu’il s’agit de mélanger de grandes formules de franchise établies au milieu pour essayer de trouver quelque chose d’innovant, Pokémon C’est généralement une référence à regarder, grâce à la puissance de sa base de vieillissement et du classique “Avoir tout“. Nous avons eu de nombreuses propositions dans le cadre de cette prémisse (qui a popularisé la marque), qui doivent également être publiées avec style, telles que Espagnol Temtem, ou Extinction de Nexomon. Ce que nous n’avions pas eu à ce jour (pas clairement) était un mélange d’expériences Pokémon et simulation de Lune des récoltes. Un titre avec des batailles entre créatures, élevage, amitiés et notre propre jardin? C’est Ova Magica, une aventure qui arrivera sur de nouvelles consoles en 2022.

Comme nous pouvons le voir à travers Gematsu, Top Hat Studios agira en tant que rédacteur en chef d’un titre curieux qui est en cours de développement par l’étude indépendante Claudiathedev, sous le nom de Ova Magica. Comme nous l’avons mentionné, il s’agit essentiellement d’un jeu de simulation de ferme avec des créatures entre les deux que nous pouvons élever, nous entraîner et avec lesquelles nous devrons nous battre pour nous renforcer. En plus de l’arrêt prévu pour la sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC en tant que titre de nouvelle génération, il fera également de même sur les consoles actuelles, PS4, One et Switch, tout cela dans le lointain 2022. On vous laisse avec son premier regard et ses caractéristiques.

agriculture : Vous pouvez faire pousser des cultures et des arbres fruitiers et prendre soin de vos animaux repérés! Travaillez dur pour créer la ferme de vos rêves! Vous avez besoin de bons produits pour produire un flux de qualité pour vos blobs.

Globs: Ils éclosent des œufs et vous devez les former! Contrairement à d'autres jeux, vous ne recevez pas de points d'expérience après la bataille. Pour renforcer vos largages, vous devez bien les nourrir, les caresser et utiliser des compétences spécifiques dans les batailles. Vos créatures peuvent également vous aider dans vos travaux agricoles.

Licence (ettes) : Vous pouvez vous faire des amis et développer des relations avec différents personnages. Parler, combattre et faire des cadeaux renforce votre amitié et débloque de nouveaux événements, lieux et bien plus. Il y a des histoires merveilleuses que vous pouvez vivre!

Système de combat : Combattez d'autres entraîneurs et des endroits sauvages. Découvrez un système de combat stratégique en temps actif avec une petite touche! Les attaques vous ramènent à la jauge ATB et peuvent même annuler votre action en cours. Réfléchissez bien au moment de vous défendre et au moment d'attaquer. Prévoyez également d'utiliser le bon type de compétence pour obtenir des avantages élémentaires.

expédition : Vous pouvez explorer des labyrinthes dangereux où vous pouvez trouver des œufs et des trésors rares. Ces donjons changent à chaque fois que vous y entrez! En fin de compte, un boss blob puissant protège les œufs rares. Une dure bataille vous attend!

Reproduction : Rendez vos créatures plus fortes et uniques! Vous pouvez traverser tous les globes pour en obtenir de nouveaux! Créez l'équipe de vos rêves et devenez le coach le plus fort.

Activités : Profitez de nombreuses activités saines telles que la pêche, la capture d'insectes, la cuisine et plus encore!

Élaboration– Rassemblez des ressources pour créer de nouveaux objets avec l'établi et décorer votre ferme et votre maison!

