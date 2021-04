Pokémon Diamond and Pearl Remake pourrait avoir une bande-annonce à l’E3

Nintendo ou avez-vous dit un mot sur Pokémon Diamant brillant et Pokémon Perle brillante Depuis la révélation de la paire de remake de Nintendo Switch et de Switch Lite plus tôt cette année, un initié a maintenant partagé une mise à jour sur la paire de jeux en disant qu’ils étaient dans leur phase finale et en cours de finition.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Genshin Impact lance une remorque passionnante pour sa version PS5

À cette fin, la source affirme que la date de sortie de la paire de remake a déjà été fixée, ce qui suggère que nous en entendrons plus bientôt, mais ce n’est pas le cas.

Selon Kelios, nous n’obtiendrons aucune information sur les remakes avant juin, date à laquelle la baisse est attendue. E3 2021 Direct de Nintendo. Kelios ne dit pas cela quand ces informations seront partagées, mais je suppose que c’est l’implication. Et puis après cette grande révélation, le marketing de remake augmentera probablement, bien que Kelios ne le dise pas non plus.

À ce stade, nous savons que la paire de remake sortira cette année et il semble qu’ils soient très à l’heure. Généralement, les principaux jeux de PokémonDe nouveaux ou des remakes sont publiés pendant la saison des vacances, et il est peu probable que Nintendo rompe ce modèle avec Shining Pearl et Brilliant Diamond.

Et pour les dates de sortie, celle de BDSP est rendue encore (je sais pas encore), et celle de LPA est « en suspension », ce qui est défini plus tard dans l’année suivant l’avancement. – Kelios (@KeliosFR)

21 avril 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Dave Bautista compare les styles de James Gunn et Zack Snyder

Cela dit, prenez tout avec un grain de sel, bien que la source soit fiable, tout ce qui concerne le monde Pokémon peut être sujet à changement comme lors d’occasions précédentes.