Pokémon Company et Wand Company annoncent une série de répliques de Poké Ball de qualité supérieure

La société Pokémon a annoncé qu’elle s’associait à The Wand Company pour lancer la toute première série de répliques de Poké Ball Die-Cast. Les fans pourront acheter des répliques de haute qualité des Poké Ball, Great Ball, Ultra Ball et Premier Ball. Les Poké Balls seront lancés tout au long de 2021.

La série de collection de répliques de Poké Ball premium a fait ses débuts lors de la parade de Thanksgiving de 220 Macy. Un entraîneur de Pokémon a été vu debout au centre de la danse Pikachu. Pendant le numéro de danse, l’entraîneur a brandi la Poké Ball pour que le monde le voie.

Bien que beaucoup aient cru que l’objet n’était fait que pour le défilé, les fans de Pokémon ont la possibilité d’en posséder un. Malheureusement, aucun Pokémon ne sautera ni ne sortira, mais c’est une réplique de haute qualité pour les fans de la série.

Poké Ball est un outil essentiel pour les entraîneurs Pokémon. Les fans se souviennent peut-être d’avoir vu Ash et ses amis les utiliser dans le Pokémon anime ou utilisez-les dans les jeux. L’objet est nécessaire pour attraper un Pokémon et avoir ensuite un endroit sûr pour qu’il réside jusqu’à ce qu’il soit nécessaire au combat.

La Poké Ball est fabriquée à partir d’une coque en métal moulé sous pression avec une surface profondément colorée. La finition est une laque brillante qui brillera sous n’importe quelle lumière.

La réplique est également équipée d’une technologie de détection de proximité. Si quelqu’un s’approche suffisamment de la réplique, le bouton s’allume. Appuyer sur le bouton change la couleur de la lumière ou commence la séquence d’illumination de capture Pokémon.

La collection a été faite pour les fans et les collectionneurs. Chaque réplique est livrée avec un étui de présentation de haute qualité assorti. À l’intérieur se trouve un hologramme à numéro unique pour authentifier le produit. Un anneau en acier inoxydable poli permet aux fans de multiples façons d’afficher mais protège également l’article.

Lorsque le couvercle du boîtier est ouvert, il brillera de diverses lumières multicolores. Ces lumières sont contrôlées par une plaque métallique sensible au toucher à l’avant du boîtier.

La pièce entière est emballée dans une boîte en carton qui est rembourrée en toute sécurité jusqu’à ce que les fans la retirent de son emballage.

Amy Sachtleben, directrice des licences chez The Pokémon Company International, a déclaré:

La Poké Ball est une partie emblématique de la franchise Pokémon, et nous sommes ravis de travailler avec The Wand Company pour recréer la Poké Ball en tant qu’objet de collection de haute qualité pour nos fans. The Wand Company est connue pour ses conceptions innovantes et sa fabrication de classe mondiale, ce qui en fait le partenaire idéal pour donner vie à cette vision.