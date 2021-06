Point de discussion : Sony a-t-il menti à propos de la PS5 ?

« Nous croyons aux générations. » C’est une autre citation du patron de PlayStation Jim Ryan qui le hantera probablement pour le reste de sa carrière, similaire aux commentaires qu’il a faits à propos de certains jeux classiques de Gran Turismo il y a une demi-décennie. La déclaration générationnelle de l’exécutif doit être considérée dans son contexte : elle a été rendue publique à un moment où Microsoft a annoncé qu’il continuerait à soutenir la Xbox One avec ses titres propriétaires dans un avenir prévisible. La PlayStation 5, selon Ryan et ses subordonnés assortis, serait différente.

Et, pour réduire un peu les chiffres de l’entreprise, il possède été. Le détenteur de la plate-forme a déjà publié des titres comme Demon’s Souls, Destruction AllStars et Returnal dans cette génération, avec Ratchet & Clank: Rift Apart qui devrait sortir dans quelques semaines – les trois sont jouables seul sur une PS5, en profitant pleinement de toutes ses fonctionnalités. Le problème est que, une fois que Lombax à changement de dimension d’Insomniac Games saute sur la console de nouvelle génération plus tard ce mois-ci, on ne sait pas quand Sony publiera un vrai Nouveau jeu PS5. Les commentaires du patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst, suggèrent que, comme Horizon Forbidden West, des titres clés tels que God of War Ragnarok et Gran Turismo 7 sortiront sur PS4 l’année prochaine. Nous avons demandé des commentaires à la société.

Pour beaucoup, cela a été une révélation surprenante, qui ont le sentiment que Sony leur a menti. Le message, même si nous sommes extraordinairement gentils avec l’entreprise, a été médiocre : « Nous avons toujours dit que nous croyons aux générations », a déclaré Ryan à GamesIndustry.biz dans une interview il y a environ un an. «Nous pensons que lorsque vous vous donnez la peine de créer une console de nouvelle génération, elle devrait inclure des fonctionnalités et des avantages que la génération précédente n’inclut pas. Et que, à notre avis, les gens devraient créer des jeux qui peuvent tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités. Nous pensons qu’il est temps de donner à la communauté PlayStation quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, qui ne peut vraiment être apprécié que sur PS5.

Bien sûr, la confirmation que des titres comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West et Sackboy: A Big Adventure seraient également être jouable sur PS4 a tracé une ligne rouge épaisse à travers cette déclaration il y a plusieurs mois. Mais il est important de se rappeler ce autre Ryan disait à l’époque : « Nous avons toujours senti que nous avions la responsabilité de servir ce [PS4] communauté pendant plusieurs années après le lancement de la PS5 et que cela représentait une énorme opportunité commerciale pour nous », a-t-il déclaré dans la même interview. « Les chiffres sont assez simples. Si vous dites en gros chiffres que nous avons une communauté de 100 millions de propriétaires de PS4 en ce moment, et au cours des deux premières années […] Je ne sais pas, entre 15 et 25 millions de personnes pourraient migrer vers la PS5, cela laisse encore un grand nombre de personnes avec des PS4.

La réalité est qu’en raison d’une pénurie de puces causée par la pandémie en cours, la transition de la PS4 à la PS5 a été plus lente que Sony ne l’avait peut-être prévu. Le géant japonais avait vendu 7,8 millions de consoles de nouvelle génération au 31 mars, battant le record de la PS4 sur la même période. Cependant, il y a encore des millions et des millions de propriétaires de PS4 qui n’ont pas pu obtenir le nouveau système. C’est, selon Hulst, l’une des justifications pour continuer à prendre en charge sa console précédente : « Vous ne pouvez pas créer une communauté de plus de 110 millions de propriétaires de PS4 et ensuite vous en éloigner, n’est-ce pas ? Je pense que ce serait une mauvaise nouvelle pour les fans de PS4, et franchement pas une très bonne affaire.

Mais bien que ce soit une bonne nouvelle pour les millions de personnes qui jouent encore sur la PS4, ceux qui ont payé une prime pour acheter la PS5 au début de la génération peuvent se sentir induits en erreur. Des jeux comme Gran Turismo 7 étaient annoncés comme des exclusivités ; ce n’est plus le cas. Horizon Forbidden West a bénéficié d’une vitrine exceptionnelle sur PS5 lors d’un état des lieux la semaine dernière, mais des questions subsistent quant à ce que le développeur Guerrilla Games aurait pu réaliser s’il n’avait pas été contraint de cibler du matériel vieillissant. Malheureusement, c’est le genre de question dont nous ne connaîtrons jamais la réponse.

Une chose qu’il est important de se rappeler est que les jeux prennent beaucoup de temps à faire, et il est probable que lorsque God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 et Horizon Forbidden West ont reçu le feu vert, ils ont tous été lancés avec la PS4 à l’esprit . Si ces versions de dernière génération avaient été discrètement annulées en coulisses, sans que leur existence ne soit jamais rendue publique, les produits finaux seraient probablement identiques – c’est juste, pour les propriétaires de PS5 mécontents, l’ignorance serait un bonheur. Pourtant, Sony a été trop désireux de promouvoir les avantages de l’exclusivité de Ratchet & Clank: Rift Apart, il est donc tout à fait naturel de réfléchir à ce qui aurait pu être – c’est une question de fabrication propre à l’organisation.

Il convient de mentionner que, si nous supprimons les propres déclarations trompeuses de Sony de l’équation, cette transition n’a pas été si différente de ce que la société a fait auparavant : God of War 2, l’une des plus grandes productions de la société à l’époque, lancée exclusivement sur PS2 environ six mois après la PS3 était sortie ; Gran Turismo 6 lancé en exclusivité sur PS3 prochainement après la PS4 s’était déployée. Il y a aussi une histoire de contenu cross-gen de l’entreprise – les goûts de LittleBigPlanet 3, par exemple, viennent à l’esprit. PlayStation a toujours promis une durée de vie de dix ans pour ses systèmes, et une partie de cela a signifié un support de première partie continu.

Ainsi, l’existence de Demon’s Souls, Destruction AllStars, Returnal et Ratchet & Clank: Rift Apart illustre clairement que Sony Est-ce que croire aux générations – mais l’entreprise savait ce qu’elle faisait lorsqu’elle a fait cette déclaration, et maintenant elle en paie le prix avec une mauvaise publicité. La pandémie a peut-être poussé God of War Ragnarok hors de sa fenêtre de sortie prévue, et les pénuries de semi-conducteurs peuvent signifier que la transition vers sa console de nouvelle génération ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu. Mais tous les avertissements mis à part, il est juste que les fans se demandent : quand est le prochain vrai Une exclusivité PS5 après Ratchet & Clank : Rift Apart ? Et exactement quand pouvons-nous nous attendre tout des titres de l’entreprise à prendre plein avantage de son matériel de nouvelle génération ?

Pensez-vous que Sony a menti sur le passage à la PS5 ? Pensez-vous toujours qu’il croit aux générations ? L’entreprise était-elle simplement trompeuse dans son marketing ? Ne publiez pas sur PS4 dans la section commentaires ci-dessous.