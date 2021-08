Point de discussion : quels jeux PS Plus de septembre 2021 voulez-vous pour PS5, PS4 ?

Que sont les Septembre 2021 PS Plus jeux pour PS5 et PS4? Quand le Jeux PS Plus de septembre 2021 être annoncé ? La façon dont les dates tombent ce mois-ci signifie que vous attendez peut-être un peu plus longtemps que prévu pour votre mise à jour PS Plus, mais cela ne nous empêchera pas de partager les dernières rumeurs et spéculations concernant le service.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à Tous les jeux PS Plus gratuits en 2021 et Tous les jeux de la collection PS Plus sur PS5.

Sur cette page: Quand les jeux PS Plus de septembre 2021 pour PS5 et PS4 seront-ils annoncés ? Quand les jeux PS Plus de septembre 2021 pour PS5 et PS4 seront-ils disponibles au téléchargement ? Quels sont les jeux PS Plus de septembre 2021 pour PS5 et PS4 ? Quels jeux PS Plus de septembre 2021 voulez-vous pour PS5 et PS4 ?

Quand les jeux PS Plus de septembre 2021 pour PS5 et PS4 seront-ils annoncés ?

La façon dont les dates se situent ce mois-ci signifie que vous attendrez jusqu’à 1er septembre 2021 pour la confirmation officielle des jeux PS Plus de septembre 2021. Le seul joker potentiel ici est si Sony choisit de faire une annonce pendant Gamescom le 25 août 2021, mais cela semble peu probable.

Quand les jeux PS Plus de septembre 2021 pour PS5 et PS4 seront-ils disponibles au téléchargement ?

Comme toujours, vous pourrez télécharger les jeux PS Plus de septembre 2021 le premier mardi du mois, soit 7 septembre 2021 cette fois.

Quels sont les jeux PS Plus de septembre 2021 pour PS5 et PS4 ?

Il y a très peu de rumeurs et de spéculations concernant les jeux PS Plus de septembre 2021, bien que certains fans pensent que FIST à défilement latéral développé par les Chinois : Forgé dans Shadow Torch pourrait faire la différence sur PS5. En effet, sa sortie est prévue le 7 septembre 2021 et a été fortement promue par PlayStation dans le passé. Cela correspondrait certainement au profil du type de titre que Sony aime offrir sur PS5 au moins, mais il convient de souligner que tout cela n’est que conjecture.

Quels jeux PS Plus de septembre 2021 voulez-vous pour PS5 et PS4 ?

Seriez-vous heureux si FIST: Forged in Shadow Torch faisait partie de la gamme PS Plus de septembre 2021 ? Y a-t-il d’autres titres en particulier que vous aimeriez faire la coupe? Partagez vos suggestions dans la section des commentaires et assurez-vous de garder un œil sur Pousser Carré pour plus d’actualités PS Plus.

Quoi Les jeux PS Plus de septembre 2021 voulez-vous pour PS5 et PS4? Réfléchissez-y, puis partagez quelques suggestions réalistes dans la section commentaires ci-dessous.