Point de discussion: Achèteriez-vous un émulateur PS1, PS2 ou PS3 pour PS5?

Le sujet de la préservation des jeux sur PlayStation est actuellement pertinent. Quels que soient ses projets pour la vitrine de la PlayStation 3 – et, bien sûr, de la PS Vita et de la PSP -, Sony ne facilite pas aussi facilement que certains de ses concurrents immédiats la possibilité de profiter de son catalogue de jeux. Alors que le détenteur de la plate-forme pointera vers les remakes à succès de classiques cultes comme Demon’s Souls comme preuve de combien il se soucie de son héritage, beaucoup estiment que la société pourrait faire plus.

La rétrocompatibilité est un problème plus compliqué que ne le pensent de nombreux habitants du forum. Afin de revendre les titres PS1 et PS2 sur le PlayStation Store, il doit renouveler la licence du logiciel afin de les porter légalement sur PS5, et bien que nous sachions que ce n’est pas impossible sur la base des tendances passées – il ressort clairement de la courte durée de vie de la PS2 de la société. to-PS4 que l’incitation financière n’est pas vraiment là. Ce problème est aggravé par la nature complexe de l’architecture CELL de la PS3.

Et pourtant, malgré les pièges évidents, il est faux de dire que tant des meilleurs jeux de PlayStation sont relégués au passé. Le prochain Ratchet & Clank: Rift Apart, par exemple, devrait nous donner toutes les raisons de revoir les nombreux titres du catalogue arrière de la franchise, mais mis à part le remake original de la PS4 – actuellement gratuit dans le cadre de la société Jouez à la maison initiative – toutes les entrées précédentes sont liées à des plates-formes plus anciennes.

Sony recommanderait peut-être de s’abonner à PS maintenant, où vous pouvez actuellement diffuser des entrées comme Ratchet & Clank: A Crack in Time, mais même dans ce cas, vous devrez posséder du matériel d’origine pour profiter de la trilogie inaugurale de la série – soit sur leur PS2 native, soit dans le cadre de la collection remasterisée sur PS3 . Il est regrettable que ces plateformes soient à jamais liés à du matériel plus ancien; La trilogie de Jak & Daxter a été portée sur PS4, mais Ratchet & Clank et Sly Cooper ont été laissés pour compte.

Bien sûr, c’est bien de vouloir des choses, mais la réalité est que Sony a besoin d’un flux de revenus pour y parvenir. Il y a un argument à faire valoir que la bonne volonté générée par la rétrocompatibilité multigénérationnelle en valait la peine pour le seul détenteur de la plate-forme, mais le fabricant rétorquerait probablement que son argent est bien mieux dépensé sur de nouveaux logiciels, qu’il s’agisse de projets de première partie comme Horizon Forbidden West ou des exclusivités chronométrées telles que Forspoken.

C’est évidemment à débattre, mais que se passerait-il si nous explorions une alternative hypothétique: seriez-vous prêt à payer pour des émulateurs PS3, PS2 ou PS1 sur votre PS5? Écoutez-nous: les amateurs créent depuis des années des émulateurs sur PC pour les anciennes consoles PlayStation, et beaucoup d’entre eux sont plutôt bons. Les goûts de RetroArch, EPSXE, Mednafen, PCSX2 et RPCS3 (pour n’en nommer que quelques-uns) vous permettent de profiter des jeux PlayStation classiques sur du matériel moderne. Certains d’entre eux, ironiquement, fonctionnent sur Xbox Series X | S.

Et si, et encore une fois, c’est complètement hypothétique, Sony créait et soutenait son propre émulateurs à utiliser sur PS5? Nous imaginons un scénario dans lequel le logiciel est publié sur le PS Store, disponible à l’achat, et vous permet effectivement de jouer à vos jeux classiques sur la console nouvelle génération de Sony. Vous auriez besoin de copies physiques originales pour profiter des titres, mais l’émulateur pourrait peut-être inclure certaines fonctionnalités de base, telles que différents rapports hauteur / largeur, bordures et anti-aliasing.

Il est important d’être réaliste quant à ce que ce genre de programmes pourrait et offrirait. Bien que nous soyons convaincus que Sony serait en mesure de fournir de très bons émulateurs – d’autant plus qu’il possède les brevets matériels d’origine – il ne serait probablement pas en mesure de garantir une fonctionnalité sans faille dans l’ensemble des bibliothèques de ses précédentes consoles; il y a des titres qui ne fonctionneraient tout simplement pas. De plus, il n’y aurait pas de support pour les trophées – en dehors de la PS3 – et les périphériques hérités, comme les fusils légers.

De plus, bien que vous puissiez affirmer que quelque chose comme celui-ci devrait être offert gratuitement, il faudrait qu’il y ait une source de revenus comme évoqué précédemment. En tant que tel, nous proposons cela sur la base de l’idée que vous achèteriez les émulateurs sur le PS Store; cela prendrait en charge le développement et la maintenance, car Sony ne vendrait pas techniquement de nouveau logiciel s’il suivait une voie comme celle-ci. Combien seriez-vous prêt à payer?

C’est une expérience de pensée intéressante, n’est-ce pas? À bien des égards, cela préserverait l’héritage de l’ancien logiciel PlayStation, tout en permettant à Sony d’en tirer profit. Évidemment, nous émettons beaucoup d’hypothèses – Sony en saurait mieux sur les aspects juridiques et les investissements nécessaires pour livrer quelque chose comme celui-ci – mais s’agit-il d’une idée que vous aimeriez peut-être voir explorée? Vous souciez-vous suffisamment de votre ancien catalogue pour acheter potentiellement un émulateur pour votre PS5?

Seriez-vous prêt à acheter un émulateur pour jouer à vos anciens jeux physiques PlayStation sur PS5? À quel type de fonctionnalités vous attendez-vous pour que cela en vaille la peine? Et si vous étiez intéressé, combien seriez-vous prêt à payer? Embrassez votre côté rétro dans la section commentaires ci-dessous.