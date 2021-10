Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 396

La semaine de cet auteur s’est passée dans des paysages idylliques, donc la descente de quelques jours d’absence sera immense ce week-end. Au moins, il y a un milliard de jeux vidéo à apprécier alors que nous nous approchons de Noël.

Sammy Barker, rédacteur en chef

j’ai téléchargé Responsable tennis 2021 pour mon téléphone qui est devenu ma nouvelle dépendance personnelle la semaine dernière. En supposant que je puisse m’en arracher, regardez, ça va être FIFA 22 tout le week-end.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

J’ai commencé sur Deathloop, mais je n’ai pas encore eu beaucoup de temps à y consacrer. J’espère mettre quelques heures bientôt et vraiment m’y habituer. Ailleurs, j’ai un ou deux jeux plus petits que je veux regarder. KeyWe est un jeu coopératif sur la gestion d’un bureau de poste en tant que paire d’oiseaux kiwi – comment pourrais-je résister à cela ? Deuxièmement, Jett: The Far Shore sortira bientôt, donc une critique est également en cours. Jamais un moment ennuyeux.

C’est tout pour nous ce week-end, mais qu’est-ce qui va vous occuper ? Choisissez votre poison dans la section commentaires ci-dessous et faites-le nous savoir.