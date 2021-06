Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 381

L’E3 est terminé.

Eh bien, c’est E3 fait et dépoussiéré pendant une autre année. Y en aura-t-il un autre ? Ça fait vraiment débat en ce moment, n’est-ce pas ? Quoi qu’il en soit, ce week-end représente une bonne occasion pour nous de nous reposer, de nous détendre et de récupérer. Aussi, regardez un peu le foot, on s’en doute !

Sammy Barker, rédacteur en chef

Honnêtement, probablement pas trop ce week-end. J’ai besoin d’une pause après l’E3, et même si j’apprécie vraiment Assassin’s Creed Valhalla, je pense que je dois faire une pause un peu jusqu’à la fin de l’Euro 2020. C’est difficile de s’engager dans un match aussi énorme quand il y a du football à la télé tous les jours !

