Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 365

Quelle semaine merveilleuse pour les nouvelles sur les jeux vidéo – bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, mais au moins, l’industrie s’est sentie vivante pendant un petit moment. Nous allons prendre les hauts et les bas sur le cadavre sans vie que notre passe-temps a ressenti ces dernières semaines.

Sammy Barker, éditeur

J’ai décidé de ne pas commencer de nouveaux jeux avant le lancement de Yakuza: Like a Dragon la semaine prochaine, ce que j’ai vraiment hâte de voir. En tant que tel, je vais tuer le temps avec mes favoris habituels et découvrir le nouveau contenu de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Jamie O’Neill, critique

ONRUSH est une bonne affaire de 2,15 € avec les doubles réductions PS Plus, je prévois donc de lire Poussez les carrés examen, car je dois interroger ma notion préconçue selon laquelle il manque des modes solo hors ligne. Là encore, 76% de réduction sur un coureur d’arcade avec des liens avec l’équipe Evolution – pour moins que le prix d’un latte à la vanille – est une évidence.

Un WAYP court mais doux cette semaine, alors, mais c’est ce que nous jouons. Qu’est-ce qui vous tient occupé en ce moment? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.