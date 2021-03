POCO X3 Pro: le mobile à bas prix de Xiaomi passe au haut de gamme avec un nouveau processeur

Xiaomi nous avait convoqués pour le plus grand événement POCO de l’année et nous avons finalement laissé nos doutes. Le Xiaomi POCO X3 Pro Il est officiel, faisant partie de la première ligne de téléphones portables de la marque de ce 2021.

Ainsi, c’est un mobile qui donne un saut qualitatif concernant le POCO X3 NFC, parler du processeur et peut-être donner un sens à ce nom de famille « Pro ». Il hérite donc d’un statut un peu plus ambitieux et proche de celui du POCO F2 Pro à ce niveau, mais nous verrons que sous d’autres aspects il s’agit d’un smartphone similaire au X3.

Puissance et mAh avec style

Le nom de famille Pro est en partie basé sur le saut que nous constatons au niveau du processeur, c’est pourquoi à ce niveau il évoluerait vers le haut de gamme selon ce que Qualcomm établit dans sa série de puces. Dans ce cas, le POCO X3 Pro lance le Muflier 860, un processeur à mi-chemin entre le Snapdragon 855 et le Snapdragon 865, deux fleurons de Qualcomm pour les années 2019 et 2020.

T’accompagner 6 ou 8 Go de RAM LPDDR4X avec des versions de stockage de 128 ou 256 Go, il existe donc les variantes suivantes, dans les deux cas avec la possibilité d’ajouter une microSD pour avoir jusqu’à 1 To d’espace au total:

POCO X3 Pro avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

POCO X3 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Au niveau batterie on ne voit pas de variation par rapport au X3 NFC mais ce n’est pas forcément négatif: c’est une batterie de 5 160 mAh, une capacité en soi considérable et qui fonctionnait déjà bien dans son prédécesseur. Ils nous promettent jusqu’à 2 jours d’autonomie, avec 11 heures de jeu ou jusqu’à 117 heures de lecture de musique. De plus, la charge rapide de 33 W est maintenue, le chargeur étant livré avec le mobile.

Quatre caméras arrière pour répondre aux minimums

Dans les caméras, nous voyons un pari peut-être prévisible et qui n’est pas très différent de celui du X3, bien que nous voyions des capteurs de résolution inférieure dans le cas du principal et du grand angle. Dans le cas du principal, nous savons qu’il s’agit également d’un capteur un peu plus petit, mais nous voyons un objectif avec une ouverture légèrement plus grande.

Capteur principal de 48 mégapixels (1/2 pouce, pixels 1,6 μm) et objectif avec ouverture f / 1,79. AF, 6P.

Ultra grand angle f / 2,2 avec capteur 8 mégapixels.

Macro avec ouverture f / 2,4 et capteur 2 mégapixels (FF).

Capteur de 2 mégapixels pour la lecture de la profondeur avec objectif à ouverture f / 2,4.

Caméra frontale avec capteur 20 mégapixels et objectif avec ouverture f / 2,2.

Développement…