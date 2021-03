Plusieurs scientifiques veulent envoyer une «arche de Noé» sur la Lune avec 335 millions d’échantillons de spermatozoïdes et d’ovules de diverses espèces

Un groupe de scientifiques veut reproduire ce qui a déjà été fait avec la « voûte du bout du monde », mais envoyer une sorte d ‘«arche de Noé» sur la Lune, quelque chose qui permettrait une « sauvegarde » de quelque 6,7 millions d’espèces animales sur notre planète.

Cela permettrait qu’en cas de catastrophe mondiale, nous aurions ce type de fichier avec rien de moins que 335 millions d’échantillons de spermatozoïdes et d’ovules de ces espèces afin de les préserver.

La Terre n’est pas (du tout) sûre

Les scientifiques expliquent que « la Terre est un environnement volatil », et qu’il y a déjà eu un épisode qui a mis la vie en danger sur notre planète, lorsque le volcan Toba est entré en éruption il y a 75 000 ans, ce qui a provoqué une période de refroidissement de 1 000 ans.

Aujourd’hui, ce groupe de scientifiques pense que le changement climatique est la grande menace, car il contribue principalement à l’élévation du niveau de la mer. Bien que le « coffre-fort apocalyptique » qui a été créé en Norvège soit un moyen utile de préserver une énorme banque de graines, les événements récents ont clairement montré que même pas cette option économise complètement ces types de ressources.

Cette nouvelle « arche de Noé » il serait construit avec pas moins de 250 voyages sur la Lune, dans chacun desquels de nouveaux échantillons seraient déposés dans une voûte souterraine, où ils pourraient être en toute sécurité. Il profiterait d’une série de conduits souterrains découverts sur la Lune en 2013.

Cette installation serait également constituée de panneaux solaires pour fournir de l’électricité à l’ensemble de l’infrastructure. Les échantillons doivent être conservés à des températures très basses, et la création de robots pour tout gérer a également été suggérée.

Le projet est actuellement une proposition et il reste encore beaucoup de travail à faire – comme l’évaluation comment la gravité affecte ces échantillons– mais l’idée est tout de même remarquable et peut avoir un sens maintenant que les lancements de fusées réutilisables deviennent de plus en plus accessibles.

Plus d’informations | Université de l’Arizona