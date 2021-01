Plusieurs jeux PS5 annoncés obtiennent de nouvelles fenêtres de sortie

Les joueurs peuvent s’attendre à de nombreux blockbusters pour ceux déjà disponibles PS5 avoir hâte de. Beaucoup de déjà jeux annoncés n’ont pas encore de date de sortie réelle et sont en cours de développement. Maintenant, Sony l’a fenêtre de publication programmée modifiée. Nous vous dirons quand Kena, Projet Athia, Horizon interdit ouest et d’autres titres PS5 vont apparaître.

Sony met à jour les fenêtres de sortie des prochains blockbusters PS5

Dans le cadre d’une présentation pour le Consumer Electronics Show (CES), Sony a révélé à quoi il ressemble actuellement sur son propre horizon PS5 et le Mise à jour de la fenêtre de sortie des prochains jeux PS5.

De nombreux titres ont été reportés, même s’il n’y a pas de date de sortie exacte de toute façon.

Pragmata reporté, Project Athia enfin avec fenêtre de sortie, Horizon Forbidden West attend toujours

Quelles versions ont changé? L’aventure de la science-fiction Pragmata de Capcom devait sortir en 2022, mais maintenant ce sera pour 2023 répertorié. Kena: Pont des esprits était sur Mars 2021 posé et Projet Athia de Squae Enix répertorie Sony pour Janvier 2022.

Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon interdit ouest sont tous les deux pour 2021 annoncé. C’est ainsi que cela doit rester. Selon Sony, l’aventure spatiale avec le courageux Lombax nous atteindra dans la première moitié de l’année et Aloys Maschinenjagd devrait apparaître dans la seconde moitié de l’année. À Dieu de la guerre: Ragnarok il n’y a pas de nouvelles informations, la version est toujours disponible pour 2021 fermement.

Voici la liste complète des nouvelles fenêtres de sortie de la PS5 dans l’ordre chronologique: