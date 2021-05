Plusieurs films d’animation Star Wars seraient en développement chez Lucasfilm

Une nouvelle rumeur a émergé qui suggère aux fans de Guerres des étoiles l’animation aura beaucoup à espérer dans le futur. L’animation fait partie intégrante de la franchise depuis longtemps, mais elle est devenue un véritable pilier une fois Star Wars: La guerre des clones a frappé les ondes en 2008. Maintenant, si l’on en croit cette nouvelle rumeur fantaisiste, Lucasfilm se prépare à se diversifier dans le monde des longs métrages d’animation, avec de multiples projets actuellement en développement.

* Regarde autour de toi * Autant que je sache, ils font plus et travaillent activement sur quelques « films » d’animation – Jordan Maison (@JordanMaison) 3 mai 2021

Nous devons avertir qu’il s’agit simplement d’une rumeur programmée pour le jour de Star Wars et qu’elle devrait être traitée comme telle. Cela dit, Jordan Maison, rédacteur en chef de Cinelix, s’est récemment rendu sur Twitter pour partager une mini-critique de Star Wars: The Bad Batch, la nouvelle série animée qui vient de faire ses débuts sur Disney +. La première de la série a duré 70 minutes, ce qui en fait essentiellement un court métrage. À la fin de son fil, Maison a décidé de lâcher une prétendue bombe de connaissance sur ses partisans, en disant ce qui suit.

« * Regarde autour de soi * Pour autant que je sache, ils font plus et travaillent activement sur quelques ‘films’ d’animation » «

Si nous supposons que cela est vrai pendant un moment, cela aurait beaucoup de sens. La première incursion de Lucasfilm dans les films d’animation Star Wars, certes, ne s’est pas bien déroulée. La guerre des clones a commencé sa course avec un film sorti en salles en 2008, comme les fans se souviendront peut-être. Il a été largement critiqué et n’a rapporté que 68 millions de dollars au box-office au total, de loin le total le plus bas de tous les films de la franchise. Quoi qu’il en soit, il a servi de tremplin pour la série, qui a duré sept saisons et a continué à fournir certaines des histoires les plus appréciées de cet univers à ce jour. De plus, cela a ouvert la voie à Star Wars Rebels, qui est également très respecté au sein de la base de fans.

Star Wars: Une histoire de droïdes a été annoncé par Disney et est un film d’animation produit par Industrial Light & Magic ainsi que Lucasfilm Animation exclusivement pour Disney +. Au moment de l’annonce, ils ont déclaré: « Alors que Lucasfilm continue de développer de nouvelles histoires, l’intersection de l’animation et des effets visuels nous offre de nouvelles opportunités à explorer. Ce voyage épique nous présentera un nouveau héros guidé par notre duo le plus emblématique. sur une mission secrète connue d’eux seuls. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner? » Le film présentera un nouveau personnage guidé par R2-D2 et C-3PO. Aucun autre animé Guerres des étoiles des films ont été annoncés pour Disney + en ce moment. Vraisemblablement, les films d’animation mentionnés dans cette nouvelle rumeur sont destinés à la distribution en salles et seront diffusés sur grand écran au cineplex local.

Avec l’animation, Lucasfilm pourrait explorer des idées qui pourraient être trop risquées, ou tout simplement irréalisables, en action réelle. Warner Bros. explore régulièrement des idées dans l’univers DC via des films d’animation qui leur conviennent très bien. Il n’y a aucune raison pour laquelle Disney ne pourrait pas faire la même chose avec Star Wars. Cependant, si cela est vrai, il reste à répondre à un grand nombre de questions.

D’une part, quelles histoires raconteront ces prétendus films d’animation? Vont-ils être des spin-offs avec des personnages déjà familiers? Ou vont-ils s’aventurer dans un territoire totalement inconnu? On ne sait pas non plus comment ils seraient sortis, que ce soit sur Disney + ou en salle. Bien que les chances de Vegas soient susceptibles de favoriser une sortie en streaming comme Le mandalorien donné Guerres des étoiles nouvelle vie et a contribué à faire de Disney + un énorme succès au lancement. Une autre question qui persiste est de savoir pourquoi Jordan Maison a mis le mot «films» entre guillemets dans son message original. Si cela est vrai, nous devrions, espérons-le, entendre quelque chose d’officiel le plus tôt possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Vous pouvez consulter le post par vous-même à partir de Twitter de Jordan Maison.

