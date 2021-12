Plus ils tombent en tête des charts Nielsen US

The Harder They Fall vous a détrôné en tant que contenu le plus regardé sur Netflix.

Plus ils tombent est devenu l’un des films les plus diffusés de cette année, en tête des charts sur Netflix ainsi que sur d’autres plateformes de streaming. Le western Netflix, qui met en vedette Idris Elba et Jonathan Majors, a été le film le plus regardé du 1er au 7 novembre par Nielsen US. Le film compte actuellement près de 1,2 milliard de minutes de visionnage en streaming.

Le film a été acclamé par la critique et a naturellement atteint le sommet des charts. Plus ils tombent déchu Tu (994 millions de minutes de visionnage) comme le contenu le plus regardé sur Netflix. Le film a battu beaucoup de concurrence pour gagner cette place aussi car Netflix avait plusieurs films sur la liste pour la première semaine de novembre, comme Aimer fort, Répliques, Gangster américain, et Roi Arthur : La Légende de l’épée, qui a également fait partie de la liste des plus regardés. La liste actuelle du Top 10 des émissions Netflix est la suivante :

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Plus ils tombent – film, 1,195 milliard de minutes vues.

Tu – 30 épisodes, 994M min.

CoComelon – 15 eps., 767M min.

Jeu de calmar – 9 eps., 673M min.

Seinfeld – 166 eps., 672M min.

Serrure & Clé – 20 eps., 635M min.

Esprits criminels – 317 eps., 605M min.

Éhonté – 134 eps., 594M min.

Femme de ménage – 10 eps., 524M min.

NCIS – 353 eps., 519M min.

Le western révisionniste réalisé par Jeymes Samuel se déroule dans le Far West après l’abolition de l’esclavage et est une nouvelle approche du genre car la plupart des principaux acteurs sont tous noirs. Dans une conversation avec ComicBook.com, Samuel a déclaré :

J’adore les westerns, je ne les comprends pas assez, alors je voulais vraiment raconter une histoire où je peux utiliser la caméra pour faire des choses qu’ils ne pouvaient pas faire quand John Ford faisait des westerns, qu’ils ne pouvaient pas faire quand John Huston fonctionnait et était vivant… Je voulais vraiment utiliser des drones et montrer un vol de train. J’adore les braquages ​​de banque, les braquages ​​de train, les jailbreaks, mais je voulais montrer un jailbreak et le braquage de train dans la même scène, et raconter cette histoire en écran partagé. Je voulais faire toutes ces choses avec mon premier long métrage et c’est ce que je dois faire.

Plus ils tombent raconte l’histoire du hors-la-loi Nat Love, qui cherche à se venger de l’homme qui a assassiné ses parents, le dangereux criminel Rufus Buck. Le film s’inspire d’histoires réelles de hors-la-loi et de cow-boys et présente une riche bande-son incorporant le hip-hop au thème occidental de la marque.





Meilleurs westerns de Clint Eastwood, classés Clint Eastwood a commencé sa carrière dans le genre western. Voici les meilleurs de ses meilleurs.

Lire la suite





A propos de l’auteur