Plus heureux que jamais: le concert de Billie Eilish arrive à Disney +

Le jour le plus attendu par les fans de Billie Eilish enfin arrivé. Aujourd’hui Disney+ premières Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles, défini par la plateforme de streaming comme une expérience cinématographique de concert mettant en vedette l’artiste lauréat d’un Grammy Award. Et c’est qu’après le lancement de son dernier album, également nommé Plus heureux que jamais, Eilish fera la présentation depuis la scène du bol hollywoodien.







Bien sûr le pandémie de Coronavirus Cela a affecté l’industrie du divertissement et forcé les artistes à se réinventer et à trouver de nouvelles façons de continuer à jouer leurs chansons. Dans le cas des musiciens, émissions en streaming ils sont devenus une mode qui devrait durer longtemps. Et c’est que grâce à cette modalité, les gens du monde entier peuvent accéder à écouter les chanteurs sans avoir à se déplacer pour un concert.

En ce sens, Disney + a produit ce interprétation intime de toutes les chansons de l’album réalisé par Robert Rodriguez et lauréat d’un Oscar, Patrick Osborne. Avec des éléments animés et des entrées spéciales, cette proposition de plate-forme fait le tour de la ville natale de Billie. Il comprend également la performance de son frère FINNEAS, le Los Angeles Children’s Choir, du Los Angeles Philharmonic dirigé par Gustavo Dudamel et le guitariste Romero Lubambo.

Avec des arrangements orchestraux de David Campbell, la septuple lauréate d’un Grammy lancera son dernier projet d’album. Eilish a fait remarquer : «Disney est incroyablement emblématique, alors collaborer avec quelque chose comme ça est un immense honneur pour moi. Pouvoir présenter mon album de cette manière et le dédier à la ville où je suis né et que j’aime est très excitant. j’espère que vous l’aimez beaucoup”.







Nul doute que les fans vont adorer cette pièce de niveau cinéma disponible sur Disney +. Et c’est que beaucoup la suivent depuis qu’elle a sorti son premier album, Quand nous nous endormons tous, où allons-nous ?, ce qui l’a amenée à mener le classement des 18 pays dans le monde et qui a été installé comme l’album le plus écouté de 2019 sur les plateformes numériques. Directeur créatif de la télévision de marque Disney, Gary Marais, a déclaré à cet égard : « L’évolution musicale de Billie, associée à sa vision unique de rendre ce spectacle spécial, fait d’elle l’une des artistes et conteuses les plus importantes de sa génération. L’expérience de concert qu’il procure est incomparable”.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?