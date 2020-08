Plus d’indices sur le nouveau Halo de 343 Industries

343 est à la recherche d’un producteur passionné pour offrir des expériences Halo incroyables à nos joueurs. En tant qu’éditeur, vous vous coordonnerez avec une variété de partenaires au sein de l’organisation et vous vous assurerez que chacun fait de son mieux pour offrir des expériences exceptionnelles à nos joueurs. Vous êtes un partenaire ressource responsable des développeurs internes et externes, ce qui nous permet de créer des expériences de qualité que le studio est fier de proposer sur les consoles Xbox et PC. En tant que producteur, votre coordination avec les responsables du lancement, le marketing, la communauté, la veille économique et les équipes de plateforme sera vitale pour le lancement et la maintenance réussis des titres nouveaux et existants.