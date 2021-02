Plus de prime. Le nouveau Nissan Qashqai arrive cet été

Le nouveau Nissan Qashqai qui arrive au Portugal cet été mise fortement sur la technologie et la qualité. Au début, il n’y aura que le moteur à essence de 1,3 litre (140 ch et 158 ​​ch), mais plus tard, un système hybride d’origine (E-Power) avec un fonctionnement 100% électrique arrive. Le prix commence à 33 600 €.

La nouvelle génération de ce qui est le modèle le plus important pour Nissan, selon les mots de Marco Fioravanti, vice-président de la planification des produits, assume cette responsabilité.

La troisième génération de Qashqai arrive cet été avec l’objectif de poursuivre ce qui est, certes, une histoire de succès indéniable, entamée en 2006. Pour cela, le nouveau Qashqai promet un positionnement plus premium, incarné dans une apparence plus sophistiquée, dans le utiliser des technologies de pointe et l’utilisation de matériaux de haute qualité.

Plus premium

«Le meilleur Qashqai de tous les temps», selon les dires des officiels de Nissan, est reconnu pour ses lignes élancées, le changement de proportions (les montants avant conçus pour l’avant) et le toit «flottant», ce qui donne une apparence plus sportive que ce que une version coupé inutile.

La longueur a augmenté de 3,5 centimètres, elle est de 3,2 centimètres plus large et 2,5 centimètres plus haut, tandis que l’empattement a augmenté de deux centimètres. Il en résulte une augmentation de l’espace intérieur, le coffre à bagages atteignant 500 litres.

À l’intérieur, le nouveau Qashqai présente un environnement plus premium, grâce à l’utilisation de revêtements de haute qualité et au renforcement des équipements de confort, d’aide à la conduite, de sécurité et d’infodivertissement.

En plus des sièges de massage avant, nous trouvons deux grands écrans numériques haute résolution. De nouvelles fonctions numériques seront disponibles et le système ProPilot a vu les capacités inhérentes à la conduite autonome renforcées.

Bien qu’avec beaucoup plus de contenu, le nouveau Qashqai pèse 60 kg de moins en raison de l’utilisation d’une toute nouvelle plate-forme, comme le corps en acier à haute résistance, ce qui explique l’augmentation de 41% de la rigidité en torsion.

E-Power en vedette

L’objectif de la meilleure efficacité énergétique a également présidé à la définition des moteurs, avec l’absence immédiate de l’option diesel.

Avec quatre roues motrices ou traction avant et manuelle à six vitesses ou CVT (variation continue), le nouveau Qashqai commencera par être disponible uniquement avec le bloc quatre cylindres de 1,3 litre (140 ch avec 240 Nm de couple et 158 ​​ch ) et 260 Nm), déjà connue dans la gamme Nissan mais qui a subi plusieurs évolutions, l’accent étant mis sur l’introduction de nombreuses technologies Mild Hybrid.

L’énergie produite au moment de la décélération est stockée dans une petite batterie lithium-ion, qui est ensuite mise à la disposition du moteur, assurant des démarrages plus rapides et plus fluides, ainsi que le moment où nous ralentissons, augmentant la capacité de la voiture à rouler sans le intervention du moteur combustion.

En accélération (entre 20 km / h et 110 km / h, le moteur reçoit 6 Nm de couple pendant 20 secondes. Selon Nissan, en plus de l’influence positive sur la dynamique, l’utilisation du système Mild Hybrid se traduit par une réduction de la consommation et les émissions de CO2 (jusqu’à moins 4 g / km).

Le gros pari de Nissan, cependant, est la version E-Power qui arrivera plus tard.

À sa base se trouve un nouveau moteur à essence à trois cylindres et 1,5 litre de capacité qui fonctionne avec un taux de compression variable, ce qui permet un meilleur contrôle des performances et des émissions dans tous les régimes.

La principale caractéristique du système réside cependant dans le fait que le propulseur de combustion (157 ch) a pour seule fonction de produire l’énergie qui alimentera le moteur électrique qui annonce 190 ch et 330 Nm. Ainsi, en aucun cas le la puissance générée est transmise aux roues.

En plus d’assurer une meilleure maîtrise de la combustion et donc des émissions, le système E-Power «garantit la réactivité et le plaisir de conduire qui caractérisent les voitures électriques, avec toute la puissance et le couple disponibles dès le départ», soulignent les responsables de Nissan.

Avec trois modes de conduite (Standard, Sport et Eco), le Qashqai E-Power annonce une consommation de 5,3 litres aux 100 km, soit des émissions de CO2 de 122 g / km. Tout comme la Leaf, Qashqai E-Power est équipé du système e-Pedal: en facilitant l’accélérateur, la décélération produite remplace, dans la plupart des cas, la fonction de freinage et présente l’avantage d’augmenter la capacité de régénération d’énergie.

De l’été… et 33 600 €

Le nouveau Nissan Qashqai fera ses débuts au Portugal cet été, avec la version Premiere Edition qui coûtera 33 600 €.

Pour toute l’Europe, 5000 unités seront produites, dont la carrosserie peut être peinte en bleu ou gris perle, avec un toit noir, ou complètement noir avec un toit gris.

A noter également l’équipement de série qui, dans ce cas, comprend, par exemple, les barres de toit, les roues de 18 pouces, les phares LED Matrix, le toit panoramique et l ‘«affichage tête haute».

