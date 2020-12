Plus de 20 millions de téléphones Gionee ont été «  intentionnellement infligés  » avec des logiciels malveillants

Tech2 News Staff07 déc.2020 13:47:15 IST

Un tribunal chinois a accusé Gionee d’avoir installé intentionnellement des logiciels malveillants sur ses smartphones. Entre décembre 2018 et octobre 2019, Gionee a infecté plus de 20 millions de smartphones avec Trojan Horse via une application, selon un rapport du China Judgment Document Network. Apparemment, l’application était utilisée comme un outil pour tirer profit des utilisateurs via des publicités non sollicitées et d’autres moyens illégaux. Selon le rapport, l’application a été automatiquement installée sur les téléphones des utilisateurs de Gioness sans leur consentement.

Le rapport affirme qu’un programme de cheval de Troie a été implanté sur les téléphones des utilisateurs grâce à la mise à jour du Écran de verrouillage de l’histoire app. Un plug-in appelé «Dark Horse Platform» a été installé sur l’application.

Nous avons contacté Gionee pour en savoir plus sur le cas et confirmer si les utilisateurs en Inde ont été touchés par la même chose. Nous attendons la réponse de l’entreprise.

Le tribunal a apparemment révélé qu’en neuf mois, Shenzhen Zhipu (une filiale de Gionee) et Beijing Baice ont mené des «activités de traction» au total 2,88 milliards de fois. Selon les rapports, à partir d’avril 2019, le nombre d’appareils infectés a dépassé 21,75 millions, dont 26519921 téléphones mobiles Gionee étaient impliqués en octobre 2019 seulement.

On estime que Shenzhen Zhipu et Beijing Baice ont rapporté 27,85 millions de RMB.

Le tribunal chinois a déclaré Xu Li, Zhu Ying, Jia Zhengqiang et Pan Qi coupables. Alors que Xu Li, Zhu Ying et Jia Zhengqiang ont été condamnés à trois ans, Pan Qi a été emprisonné pendant six mois. Tous ont également été condamnés à une amende de 200 000 CNY (environ 22,57 000 Rs).

