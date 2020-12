Plus de 100000 personnes se sont alignées en ligne pour acheter PlayStation 5

Le lancement de PlayStation 5 c’était peut-être un succès en termes de marketing mais ce n’était certainement pas une opération louable du point de vue logistique. Les consoles produites sont encore décidément moins que ceux demandés par les joueurs, un fait qui provoque de véritables assauts virtuels sur les magasins qui les vendaient en ligne avant l’épuisement des stocks. Le sold out d’il y a quelques jours a été suivi par la revente de consoles à des prix astronomiques sur des sites de commerce électronique d’occasion, tandis qu’une nouvelle vague de consoles disponibles amène des dizaines de milliers de personnes en Italie à faire face à des files d’attente virtuelles sur les sites des chaînes de électronique.

Depuis le lancement de la PlayStation 5 le mois dernier, pour gérer l’afflux d’acheteurs potentiels de manière ordonnée, certaines chaînes de vente au détail ont utilisé un système de file d’attente virtuelle pour disposer progressivement des demandes de chacun. Euronics a mis en vente ces dernières heures un nouveau nombre indéterminé de consoles utilisant ce système, qui a cependant rapidement généré des files d’attente interminables. Comme le raconte son collègue Davide Leoni sur Everyeye, les files d’attente sont venues compter plus de 90 000 personnes en même temps, en attendant de ne pas pouvoir mettre la main sur la console, mais simplement d’accéder aux pages dédiées au commerce électronique.

Dans d’autres rapports, le nombre approche les 120 000, mais le résultat ne change pas: les attentes sont longues et, compte tenu de l’afflux élevé d’utilisateurs, pas toujours rentables. Les pages risquaient constamment de s’effondrer, ce qui rendait certaines personnes erreurs de connexion après un certain temps passé dans la file d’attente. La situation n’a pas changé même après l’épuisement des nouveaux stocks. Contre une page du site Euronics avec la mention «Les quantités de PlayStation 5 sont finies», la file d’attente pour accéder aux pages dédiées au e-commerce reste encore à plus de 60 000 personnes.

L’histoire rappelle le bonus de mobilité, lorsque plus d’un demi-million d’Italiens se sont connectés simultanément au site Web du gouvernement qui délivrait des accréditations ou des remboursements aux ayants droit, restant dans de nombreux cas bouche bée. Il est évident que l’ordre de grandeur des effectifs concernés est différent, mais il s’agissait à cette occasion d’avantages financiers accordés presque sans discrimination et gratuitement; PlayStation 5, en revanche, est une console pour laquelle de l’argent doit être dépensé, et pas quelques-uns. Le prochain rendez-vous avec ce qui promet d’être un autre jour de clic frustrant est prévue demain, vendredi 4 décembre, sur le site Unieuro, qui promet à son tour la disponibilité d’un nombre indéterminé de nouvelles consoles.