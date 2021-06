Plus de 1 200 offres PS5 et PS4 ajoutées à la vente de jeux indépendants sur le PS Store

Un nombre effrayant de jeux indépendants ont été réduits sur le Boutique PS, avec des offres couvrant plus de 1 200 titres et valables jusqu’au 18 juin. Juste pour répéter, ce chiffre n’est pas une faute de frappe : plus de 1 200 jeux différents ont vu leurs prix zappés au cours des deux prochaines semaines. La promotion comprend également des sorties de premier plan, comme Disco Elysium (23,09 €/27,99 €) et The Pathless (20,99 €/27,99 €). Dead Cells est également un extrait à 11,99 € / 14,99 €.

Si tous les récents PSVR les annonces vous ont fait vibrer, alors nous vous recommandons The Walking Dead: Saints & Sinners à 21,44 € / 29,99 € – c’est l’une des meilleures expériences de réalité virtuelle sur le casque de Sony. Mais si vous recherchez spécifiquement des jeux PS5, il n’y a pas beaucoup de choix autres que les deux points forts mentionnés ci-dessus, mais Observer: System Redux (16,24 €/19,49 €) et Manifold Garden (10,49 € / 13,99 €) peuvent valoir un crier.

Vous pouvez parcourir l’énorme liste de remises ici, mais revenez et faites-nous savoir ce que vous achetez dans la section commentaires ci-dessous.