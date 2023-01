Plus Ant-Man and the Wasp: Quantumania Tease un voyage épique pour Scott Lang

Un autre lot de nouvelles affiches pour la prochaine suite de Marvel Ant-Man et la Guêpe : Quantumania taquinez davantage l’aventure épique dans le mystérieux royaume quantique. Mettant Scott Lang et sa famille élargie à l’honneur, Marvel a dévoilé de nouvelles affiches pour Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et sa sortie aux formats Real D 3D, Dolby, Screen X, 4DX, Fandango et IMAX. Vous pouvez consulter le dernier regard sur Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sous.





Ant-Man et la Guêpe : Quantumania trouve les partenaires de super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne de retour pour poursuivre leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la Guêpe. Ensemble, avec les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, la famille se retrouve à explorer le royaume quantique, à interagir avec de nouvelles créatures étranges et à se lancer dans une aventure qui les poussera au-delà des limites de ce qu’ils pensaient être possible.

L’élément principal qui les pousse à leurs limites est Kang le Conquérant de Jonathan Majors, le nouveau grand méchant de Marvel et quelqu’un qui Ant-Man et la Guêpe : Quantumania le réalisateur Peyton Reed a décrit comme une « force absolue de la nature ».

« Kang The Conqueror dans notre film est un personnage très différent. C’est quelqu’un qui domine dans le temps, et c’est un guerrier et un stratège « , dit Reed à propos du super-vilain, tandis que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, l’a qualifié de » type de méchant différent « .

«Il est le choix évident lorsque vous traitez avec le multivers. Kang nous a permis de faire un nouveau genre de Big Bad », a récemment révélé Feige. « C’est un autre type de méchant, qui se fait la guerre autant qu’il se bat avec nos héros. Kang est une personne très puissante, mais lorsque nous le rencontrons, il est dans une position où il doit récupérer ce pouvoir. Il a un vaisseau et un appareil qui lui permettraient d’aller n’importe où et n’importe quand s’il peut le mettre en ligne. Si seulement il avait accès à des scientifiques de génie avec des particules Pym.





Ant-Man and the Wasp: Quantumania débarquera dans les salles le mois prochain et lancera la phase 5

Réalisé par Peyton Reed d’après un scénario de Jeff Loveness, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania étoiles Paul Rudd comme Scott Lang alias Ant-Man, Evangeline Lilly comme Hope van Dyne alias Wasp, Michael Douglas comme Hank Pym, Michelle Pfeiffer comme Janet van Dyne et Kathryn Newton comme Cassie Lang, ainsi que David Dastmalchian, William Jackson Harper, Katy O’Brian, Bill Murray, Randall Park et Corey Stoll.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania coups de pied de la phase 5 du MCU, avec le reste de la saga composé de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et Les Merveilles, qui devraient tous deux sortir plus tard cette année. La phase se poursuivra ensuite jusqu’en 2024, nous donnant Captain America : Nouvel Ordre Mondial, Thunderboltset le Lame redémarrer.

La phase 5 se poursuivra également sur la plateforme de streaming Disney+, avec des personnalités comme Et qu’est-ce qui se passerait si…? Saison 2, Secret Invasion, Loki Saison 2, Ironheart, Echo, Agatha: Coven of Chaos, et Daredevil : né de nouveau tous dus à atterrir sur la plate-forme.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est prévu pour le 17 février 2023.