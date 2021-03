Ployamorous confirme la date de sortie de Paradise Lost

Nous avons enfin la date de sortie de Paradise Lost, un titre avec une vision alternative de la Seconde Guerre mondiale.

Nous n’avons pas reçu de nouvelles de ce jeu vidéo intéressant depuis longtemps, mais finalement nous avons quelque chose de nouveau. Et ce n’est ni plus ni moins que Date de sortie de Paradise Lost, une aventure qui nous raconte comment la deuxième plus grande guerre de l’histoire n’a jamais pris fin.

Ce sera ce mois-ci, plus précisément le 24 mars, que le titre Polyamorous sera mis en vente. En principe, les plateformes choisies sont PlayStation 4, Xbox One et PC. On ne sait rien d’une éventuelle version native pour les consoles de nouvelle génération, mais on peut sûrement compter sur une rétrocompatibilité.

La prémisse du jeu nous plonge dans une seconde guerre mondiale qui a duré 20 ans. Après cette période, l’armée nazie a déclenché une terrible attaque nucléaire, qui a complètement dévasté la Pologne. C’est dans cet environnement que se déplace notre petit protagoniste.

Dans Paradise Lost, nous nous sommes mis aux commandes d’un garçon de 12 ans nommé Szymon, qui survit du mieux qu’il peut dans cet environnement post-apocalyptique. Un jour, alors qu’il cherchait des ressources, il tombe sur un bunker nazi abandonné, rempli de technologie et de plusieurs idoles païennes. Quels mystères cet endroit cachera-t-il?

Quant à sa jouabilité, tout indique que nous sommes face à un simulateur de marche. Il faudra donc explorer le vaste refuge souterrain, découvrir les secrets qu’il cache et ce qui est arrivé à ses anciens habitants. De plus, il semble que les décisions que nous prenons tout au long de l’aventure auront des conséquences à long terme.

Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps, et dans quelques jours, nous verrons si l’argument est aussi intéressant qu’il y paraît.

Allons-y!