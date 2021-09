Plongées approfondies des équipes en vedette pour suivre la vitrine PS5

Prochaines semaines Vitrine PlayStation nous montrera « quelle est la prochaine étape pour PlayStation 5 » dans environ 40 minutes, mais ceux d’entre vous qui espèrent plus voudront probablement rester. La diffusion se poursuivra au-delà de la présentation prévue avec «plus de mises à jour de certaines des équipes de studio présentées» dans l’émission. Nous supposons que cela donnera aux créateurs la possibilité de fournir un peu plus de contexte sur les projets qu’ils annoncent et sur lesquels ils nous mettent à jour. On ne sait pas quel type de format cela adoptera, mais il s’agira vraisemblablement de versions préenregistrées des interviews réalisées lors d’événements tels que E3 autrefois. Tout sera dévoilé la semaine prochaine…

[source blog.playstation.com, via News: PlayStation Showcase Announced, Presenting the Future of PS5 Next Week]