Pleine Lune en Verseau : comment cela va vous affecter selon votre thème natal

Ce vendredi à la dernière minute (selon où vous êtes dans le monde) vous pourrez voir dans le ciel un nouveau et splendide Pleine lune. En termes de astrologieCe phénomène est également important, car c’est le moment de repenser, de faire une pause et de réfléchir, puis de mettre ce que vous pensiez en action.

Et cette fois, la Pleine Lune n’est donnée rien de moins sous le signe de Aquarium. Cela se produit parce que le Soleil vient d’entrer Leo, son signe opposé. Le Verseau est un signe qui a besoin de changements et de s’exprimer librement. Par conséquent, un phénomène de ce style nécessite de se détacher de tout ce qui ne fonctionne pas et de fermer une étape pour en commencer une complètement différente.

Maintenant, cela ne signifiera pas la même chose pour tout le monde, car selon leur carte natale La Pleine Lune indiquera quelque chose de différent, c’est-à-dire un espace spécifique de votre vie dans lequel vous devrez travailler un peu plus. Le thème natal peut être analysé en ayant fdate, heure et lieu de naissance. Avec ces trois éléments, vous saurez comment étaient les planètes à votre naissance. Et cela vous aidera également à savoir comment la Pleine Lune en Verseau vous affectera ce vendredi.

Comment la Pleine Lune en Verseau vous affectera selon votre thème natal

La Pleine Lune se produira en Verseau (Photo : Getty Images)



A cette occasion, le Pleine Lune en Verseau Cela se produit au degré 1 de ce signe, c’est-à-dire que lorsque vous visualisez votre thème natal, vous devez vous rendre à ce point. Comment faites-vous? C’est très simple. Plusieurs pages sur Internet, de nos jours, permettent de le faire, mais la plus efficace, sans aucun doute, est celle de Mia Astrale. Connaissant les données de votre naissance vous pourrez voir votre thème astral complet et qu’il se présente sous forme de camembert.

Là, vous devez localiser le signe du Verseau (représenté par deux lignes ondulées) et le degré numéro 1. Gardez à l’esprit que tous les signes ont 30 degrés et sont comptés dans le sens opposé au dans le sens des aiguilles d’une montre. De cette façon, vous verrez que ce point particulier tombera dans l’une des 12 maisons présentes dans toute la roue du zodiaque.

Photo : Mia Astrale



Chaque maison parle d’un cadre de vie particulier et vous invitera à faire un changement dans cet aspect. Dans cet exemple, la Pleine Lune tombe en maison 5, associée au signe du Lion. Nous vous disons ce que chacun d’eux signifie.

Maison 1

Cela a à voir avec tout ce qui concerne votre essence. Il est associé au Bélier et aura à voir avec votre identité et votre capacité à vous montrer de manière authentique.

Maison 2

C’est la maison qui est associée au Taureau et qui est liée à la matière mais aussi à l’estime de soi. Vos envies et même votre lien avec le corps seront en jeu.

Maison 3

Cette maison particulière est liée aux Gémeaux et concerne les courts voyages, les études et vos compétences en communication.

Maison 4

C’est le foyer naturel du Cancer et il concerne tout ce qui touche à la famille, aux origines et aux changements possibles.

Photo : Getty Images



Maison 5

Leo règne sur cette maison et c’est celle qui est liée à la créativité et aux romances. Si la Pleine Lune tombe ici, il peut y avoir des surprises dans ce domaine.

Maison 6

La routine, l’alimentation et les soins mentaux et physiques sont en jeu dans la maison de la Vierge.

Maison 7

Ici, tout ce qui a trait aux relations de partenaire ou de partenaire sera valorisé puisqu’il s’agit du foyer naturel du signe de la Balance.

Maison 8

Le Scorpion est associé à cette maison et se connecte aux émotions les plus profondes, à la sexualité et à un besoin urgent de se transformer.

Maison 9

C’est la maison du Sagittaire et est liée aux longs voyages, à l’étranger et au lien avec d’autres cultures.

Photo : Getty Images



Maison 10

Il est associé au Capricorne et concerne tout ce qui concerne le statut et la profession.

Maison 11

Cette maison coïncide avec le Verseau et régit également les relations mais la communauté. C’est votre lien avec les différents groupes.

Maison 12

Enfin, la maison des Poissons, un lieu lié au karma, à l’inconscient, mais aussi aux rêves et à votre propre intuition.