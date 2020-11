Pledis Entertainment répond pour révéler que Baekho de NU’EST est victime de la manipulation de « Produce 101 »

Pledis Entertainment a répondu à la révélation de NU’ESTde Baekho être victime du scandale de manipulation de vote en Produire 101 Saison 2.

Plus tôt dans la journée, il a été révélé que 12 stagiaires répartis sur les quatre saisons de Produire 101 ont été victimes de manipulations de vote par PD Ahn Joon Young et CP Kim Yong Bum. Lee Gaeun, qui a été victime dans Produire 48, a déjà révélé sa position, et maintenant Pledis Entertainment a partagé la leur au nom de Baekho, qui a participé à Produce 101 Saison 2 sous son vrai nom Kang Dongho.

Nous sommes heureux que les dommages dont Baekho a été victime aient été élucidés, même si cela a été fait très tardivement. Nous continuerons de surveiller la situation pour de futures mesures. Cependant, les rumeurs selon lesquelles Kang Dongho était le stagiaire qui volontairement ne voulait pas rejoindre la formation finale de Wanna One sont fausses. – Pledis Entertainment

Mnet a déclaré qu’ils étaient en train de travailler avec les stagiaires et les agences victimes d’un programme d’indemnisation, mais Pledis Entertainment a réfuté cette affirmation, déclarant qu’ils n’avaient pas encore été contactés.