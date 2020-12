PlayStation tease les révélations de jeux aux Game Awards

Ce soir, ils commencent dans ce pays Les Game Awards avec l’hôte Geoff Keighley. En plus des récompenses éponymes, qui sont décernées aux jeux, aux développeurs, aux éditeurs et à d’autres géants de l’industrie, il y aura un certain nombre de nouvelles versions et de teasers de futurs jeux.

Ces annonces comprendront également des jeux pour PS4 et PS5. Au moins, Sony nous exhorte à nous connecter aujourd’hui.

Les Game Awards annoncés pour PS5?

Dans un message Twitter, la chaîne officielle PlayStation fait à nouveau explicitement référence aux Game Awards d’aujourd’hui, qui sont 01h00 de nuit, heure allemande début.

Donc, si vous voulez être juste là avec la façon dont les grands titres de 2020 sont attribués et les futurs gagnants potentiels annoncés pour l’année à venir, vous devriez vous connecter.

Quels jeux pourraient être annoncés au TGA? Si vous jetez un œil aux jeux précédemment annoncés et spéculés depuis longtemps qui (pourraient) apparaître sur PlayStation 5, les jeux suivants sont sur la liste nouvelles informations possibles ou annonces entièrement nouvelles:

Tous les jeux annoncés seront probablement des titres de nouvelle génération qui apparaîtront sur PS5 et peut-être aussi sur Xbox Series X / S. Cependant, nous ne pourrons pas satisfaire notre curiosité avant la diffusion des The Game Awards ce soir.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂