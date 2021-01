PlayStation Studios s’apprête à publier le tout premier jeu Xbox One

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles, avec le coronavirus en cours, Sony pourrait choisir d’attendre l’année prochaine pour apporter sa simulation de baseball phare sur des plates-formes non-PlayStation – mais une fuite de la boîte MLB The Show 21 semble confirmer que ce n’est pas le cas. Ici, nous voyons des images des versions PlayStation 5 et Xbox One, avec la marque complète de PlayStation Studios. Il faudra du temps pour s’y habituer.

La couverture de cette année se concentre, peut-être sans surprise, sur l’arrêt-court des San Diego Padres, Fernando Tatís Jr, qui a fait ses débuts en MLB il y a quelques années. Il n’y a pas d’autres détails pour le moment, mais nous savons qu’une révélation complète est prévue pour février. Il est également probable que des versions Nintendo Switch et PC soient disponibles au lancement – bonkers, hein?