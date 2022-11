PlayStation Plus perd près de deux millions d’abonnés

Après Sony ont renouvelé le service playstation plus pour concurrencer le populaire Xbox Game Pass, la société a connu une énorme perte d’abonnés depuis son départ. Près de deux millions d’utilisateurs auraient annulé leur abonnement PlayStation Plus jusqu’à présent lors de son renouvellement.

Le dernier rapport financier de Sony a montré que PlayStation Plus a perdu 1,9 million d’abonnés depuis ses changements entre juin et septembre de cette année. directeur financier de Sony, Hiroki Totokia noté qu’il y avait un manque de « momentum » pour le service, qui était en grande partie dû au manque de marketing agressif de PlayStation au cours du deuxième trimestre de 2022.

La nouvelle version de PlayStation Plus était destinée à concurrencer le Xbox Game Pass, offrant à ses utilisateurs la possibilité de télécharger des jeux vidéo pour leurs consoles PlayStation, mettant en avant ses livraisons exclusives.

Même avec cette baisse, PlayStation Plus maintient un grand nombre d’utilisateurs abonnés, puisqu’il n’est passé que de 47,3 millions à 45,5 millions, soit près du double de celui du Xbox Game Pass. De même, PlayStation Network a signalé qu’il avait perdu un million d’utilisateurs actifs, passant de 103 millions à 102 millions.

« Le nombre de comptes d’abonnés PlayStation Plus fin septembre a diminué de 4% par rapport à fin juin pour atteindre 45,4 millions de comptes », a indiqué la société dans un communiqué. « Nous voyons que cette baisse est le résultat d’une baisse de la participation des utilisateurs de PlayStation 4 plus importante que prévu.

« D’autre part, le ratio d’abonnés PS Plus aux utilisateurs de PlayStation 5 reste à un niveau nettement supérieur à celui de la PS4. Nous déployons encore plus d’efforts pour accélérer la pénétration du matériel PS5 afin de regagner cet engagement des utilisateurs à l’avenir. »

Le service PlayStation Plus renouvelé est une réponse compétitive face à Xbox, puisque l’année dernière, les consoles Xbox série X|S ils ont été beaucoup plus vendus que la PlayStation 5 par un nombre considérable. Cela est dû en grande partie à la pénurie de production de la PS5 et à son prix élevé qui a récemment augmenté.