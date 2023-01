Playstation Plus Extra & Premium : Janvier a de nouveaux jeux prêts

membres de Playstation Plus Extra et Premium peut être heureux. Aussi en janvier il y a encore nouveaux jeux et vieux classiques. Les jeux sont activés la semaine prochaine le 17 janvier. Ici, vous pouvez découvrir ce qui vous attend, quels classiques Playstation 1 vous attendent et quels jeux quittent l’abonnement ce mois-ci.

Nouveaux ajouts en janvier 2023

En plus des jeux de janvier pour PS Plus Essentielqui sont déjà disponibles en téléchargement, Sony a maintenant annoncé les nouveaux jeux pour Playstation Plus Extra & Premium, qui seront ajoutés à partir de la semaine prochaine.

En dessous d’un collection colorée d’action, d’aventure et de jeux avec un fort accent sur une bonne histoire. Les nouveaux venus sont:

Pour PS Plus Extra et Premium :

Pour PS Premium:

Filtre siphon 3 (PS1)

(PS1) Démolition de Star Wars (PS1)

(PS1) Tout le monde Golf 2 (PS1)

Ces jeux seront supprimés à la fin du mois. Donc, si vous voulez toujours jouer à travers une partie de cela, c’est maintenant votre chance :

L’abonnement Playstation est disponible en trois variantes différentes:

Playstation Plus Essentiel

8,99 € par mois

24,99 € par trimestre

59,99 € par an, soit environ 5 € par mois

Playstation Plus supplémentaire

13,99 € par mois

39,99 € par trimestre

99,99 € par an, soit environ 9 € par mois

Playstation Plus Premium

16,99 € par mois

49,99 € par trimestre

119,99 € par an, soit environ 10 € par mois

Pour ceux qui ne sont pas encore membres et qui sont intéressés, il y en a actuellement encore un à demain 13 janvier une nouvelle remise client pour Playstation Plus Jusqu’à 40%. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les différences entre les différents abonnements, vous pouvez ici lu dans.