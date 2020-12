PlayStation Now annonce ses jeux de décembre 2020: jouez-y gratuitement sur Android

Les jeux PlayStation Now gratuits de décembre incluent Horizon: Zero Dawn, Darksiders III et bien d’autres.

Comme il est d’usage au début de chaque mois, Sony a fait la liste de jeux inclus avec l’abonnement PlayStation Now du mois de décembre.

Cette liste est composée de vrais grands jeux qui seront disponible pour jouer gratuitement pour tous les utilisateurs d’un abonnement PlayStation Now.

Parmi les titres inclus dans ce dernier mois de l’année, on retrouve des jeux du niveau de Horizon: Aube zéro, ainsi que d’autres comme Stranded Deep ou Darksiders III. Wreckfest, Broforce et The Surge 2 sont également inclus.

Voici les jeux PlayStation Now gratuits du mois de décembre

Sans aucun doute, Horizon: Aube zéro est le titre du jeu dans la sélection de jeux PlayStation Now de ce mois.

C’est l’un des jeux les plus populaires de ces dernières années, dans lequel nous accompagnons Aloy dans son aventure à travers un monde gouverné par des machines mortelles dans lequel l’humanité n’est plus l’espèce dominante.

Mais ce n’est pas le seul jeu qui testera nos capacités à survivre. Dans Stranded Deep, nous devrons libérer nos compétences de survie dans une aventure qui se déroule dans un île déserte dans l’océan Pacifique. L’objectif? Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour survivre.

Le reste des titres disponible pour jouer gratuitement ce mois prochain sont Broforce, Wreckfest: Disque dur. Die Last, The Surge 2 et Darksiders III. Tous peuvent être joués gratuitement sans limite, sauf pour Wreckfest, qui sera disponible gratuitement jusqu’en mai 2021.

Téléchargez gratuitement les jeux PlayStation Now de décembre et jouez-y sur votre mobile Android

Pour télécharger ces titres qui font partie de PlayStation Now au mois de décembre, il vous suffit de vous rendre sur le PlayStation Store, en particulier dans la section PS Plus, et les réclamer avec notre comptetant que l’abonnement Plus est actif. Tous peuvent télécharger dès le premier mardi du mois.

Afin de jouer à ces jeux sur un smartphone ou une tablette Android, les joueurs pourront le trouver dans la boutique d’applications Google un large catalogue d’outils pour tirer le meilleur parti de la console Sony, mise en évidence Lecture à distance PS4; qu’en plus d’être officiel, il sert à transformer un appareil Android en un outil pour pouvoir jouer jeux playstation 4.

Pour configurer la lecture à distance PS4 Il vous suffit de suivre quelques étapes simples, donc en quelques minutes, vous jouerez à votre PlayStation 4 à partir de votre appareil Android. De plus, cette application vous permet également d’allumer la console Sony lorsqu’elle est au repos. Sans aucun doute, c’est une bonne option pour profiter des jeux PS4 si la télévision du salon ou de la chambre est occupée.

