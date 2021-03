PlayStation et EVO ensemble! Sony achète la série Evolution Championship

Ergon Grips VTT GE1 Evo Factory Slim - Taille unique - Orange

Taille unique - Spécialement développé pour les courses les plus difficiles des World Series d'enduro. L'évolution de la GE1 à succès, dans sa version d'usine, est pilotée par les coureurs de l'équipe Ergons - le composé de caoutchouc est encore plus souple et plus adhérent, les performances encore meilleures avec un