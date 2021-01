PlayStation 5: Scalper achète des fournitures avant la vente officielle

Depuis le lancement de Sony PlayStation 5 ils étaient une épine dans le flanc de nombreux joueurs: Scalper. Ils utilisent des programmes spéciaux pour acheter des dizaines de consoles d’un seul coup et pour pouvoir les revendre plus tard à des prix hors de prix. Comme le rapporte GameRant, les scalpers ont de nouveau frappé dans un magasin anglais.

PlayStation 5: Scalper utilise une faille pour acheter des consoles

Plus précisément, c’est celui britannique Détaillant Argosqui a récemment rejoint un Ruée vers le scalper face. La vente officielle devait avoir lieu hier, le 26 janvier 2021, commencez, mais les scalpeurs ont réussi, les consoles convoitées déjà acheter un jour plus tôt. Pour cela, ils se sont constitués échappatoire avantage.

Il était possible d’accéder au Serveur Discord « Express Notify » achats. S’ils réussissaient, ils recevaient liens tôtqui a conduit au site Web du magasin Argos PS5. De cette façon, les scalpers pourraient déjà acheter des consoles PS5 à l’avance, c’est pourquoi de nombreux autres joueurs ont de nouveau raté leur chance car ils ont dû attendre un jour supplémentaire.

La PlayStation 5 de Sony est toujours très demandée (© Sony)

Le détaillant lui-même a déjà fait une déclaration indiquant qu’il avait ces liens fermé rapidement avoir. Cependant, est actuellement ne sait pas combien de consoles PlayStation 5 pourrait être acheté et ramassé à l’avance. Il a été fermé encore et encore au cours des derniers mois Problèmes avec le site Web se présentent sous la forme de plantages.

Récemment, les politiciens ont également exprimé leur opinion plus durement prendre des mesures contre le scalping et voulant interdire cela. La question de savoir si et, dans l’affirmative, quand cela réussira est une autre question. Quoi qu’il en soit, les acheteurs PS5 intéressés doivent continuer à le faire faire preuve de patience et espérons que Sony sera bientôt en mesure de répondre pleinement à la grande demande mondiale.