Playstation 5 obtient HBO Max

Si vous possédez ou êtes sur le point de posséder une PS5, il est temps d’aimer encore plus votre nouvelle console. À partir d’aujourd’hui, HBO Max est désormais disponible sur PlayStation 5, la dernière console de jeux vidéo de Sony Interactive Entertainment. Les utilisateurs de PlayStation ۑ aux États-Unis peuvent télécharger l’application HBO Max, se connecter et commencer à diffuser la gamme complète de programmes premium de la plate-forme. L’application HBO Max est également disponible sur PlayStation 4.

HBO Max est l’offre de streaming direct aux consommateurs de WarnerMedia, avec plus de 10000 heures de contenu premium organisé. La plate-forme abrite le meilleur divertissement de qualité de sa catégorie, avec le plus grand choix de narrations pour tous les publics avec les marques emblématiques de HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies et bien plus encore.

Ce mois-ci, le long métrage très attendu Wonder Woman 1984 avec Gal Gadot vole sur HBO Max le jour de Noël – le même jour qu’il sort en salles à travers le pays.

De plus, le spécial vacances exclusif Mon cadeau: un spécial de Noël de Carrie Underwood, un nouvel épisode spécial d’Euphoria mettant en vedette l’actrice principale primée aux Emmy Awards Zendaya, la nouvelle comédie de Steven Soderbergh Laissez-les tous parler, la troisième saison de Île du camp d’été et docu-séries en quatre parties Heaven’s Gate: Le culte des cultes également en première en décembre. Top films comme La rédemption de Shawshank, Le photographe, Sexe et ville, Sexe et la ville 2, Gladiateur, Rencontrez-moi à Saint-Louis et Le démolisseur débuts dans le mois aussi.

Janvier apportera le deuxième Euphorie épisode spécial, Groupe de recherche saison quatre, une nouvelle saison de Selena + Chef, l’ensemble Une fille bavarde bibliothèque, saison 1 de Snowpiercer, The Alienist: Angel of Darkness, et Roi de Staten Island. De plus, en 2021, chaque film de la liste de Warner Bros. Picture Group fera ses débuts sur HBO Max aux États-Unis en même temps que sa sortie en salles et sera disponible en streaming exclusivement pendant un mois.

