Playstation 5 : la console next-Gen la plus attendue selon une enquête

Sony et Microsoft pourront bientôt entrer dans la phase de précommande de leurs consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X. Avec l’arrivée des puces AMD qui vont équiper les deux bêtes , ils annonceront ainsi le prix et la date de sortie officielle. Mais quelle console a actuellement la faveur des joueurs ?

Un net avantage envers la Playstation 5

Une enquête menée par Experience12 a maintenant fourni des informations précieuses sur les jeux et les consoles que les joueurs souhaitent acheter maintenant.

Durant la semaine du 25 juin au 2 juillet 3000 britanniques ont répondu via les canaux en ligne de MCM Comic-Con pour voir si ils sont intéressés par l’achat d’une console de jeu de nouvelle génération. Parmi ces personnes interrogées, 58% étaient des hommes, 38% des femmes, 2% n’ont pas souhaité renseigner leur genre et 1% ont indiqué être transgenres. 32% des répondants avaient entre 18 et 24 ans, 48% entre 25 et 34 ans et 20% plus de 35 ans.

L’enquête a également demandé quelle console ils choisissent actuellement. 59% ont déclaré utiliser la Playstation 4 ,16 % sur Xbox One, 14% campent sur PC et 8% sur la Nintendo Switch.

85% des personnes interrogées ont cités la PS5 en tant que console de nouvelle génération qu’ils attendent avec impatience. Seulement 15% ont désigné la Xbox Series X comme leur premier choix. 37% ont l’intention d’acheter l’une des nouvelles consoles directement lors de leurs sorties, tandis que 9% souhaitent recevoir leurs consoles dans les trois mois suivantes. 26% des répondants achèteraient leur console de jeu dans les six mois suivant le lancement.

Cyberpunk 2077, cyber tendance

Le jeu de rôle de science-fiction Cyberpunk 2077 était le titre le plus attendu de ce sondage, avec 43%. Suivent derrière Les Avengers de Marvel, Tony Hawks Pro Skater 1 +2 Remasterisé, Dying Light 2 et Halo infini.

Cyberpunk 2077 (CD projekt Red) Marvel’s Avengers (Square-Enix) Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remaster (Activision) Dying Light 2 (Techland) Halo Infinite (Xbox Game Studios)

En raison de la forte rétrocompatibilité de la console de Microsoft et du projet de continuer à rendre les jeux compatibles avec la Xbox One, même si la Xbox One doit être abandonnée, la Xbox Series X aura tendance à générer des revenus à long terme.

