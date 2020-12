Playism a annoncé Mighty Goose, un tireur de course et d’arme à feu rapide

Playism a annoncé son prochain jeu de tir run-and-gun Mighty Goose. Le jeu est actuellement en développement et prévoit de sortir l’année prochaine sur PC et consoles. La page de la boutique Steam est maintenant disponible pour ceux qui souhaitent mettre le jeu en liste.

Dans Mighty Goose, les joueurs contrôlent une oie dont le seul but est de voyager à travers la galaxie et de traquer le mal. L’oie «unité absolue» est l’un des chasseurs de primes les plus crédités de la galaxie. Les graphiques montrent l’oie simpliste avec un sourire mais avec de puissants accessoires mécaniques attaqués sur son corps à plumes.

L’histoire amène Mighty Goose dans une nouvelle mission pour vaincre le diabolique Roi du Vide. Le roi a conquis les galaxies avec sa vaste armée de serviteurs et de monstres mécanisés. L’oie doit chasser le roi à travers une variété de galaxies jusqu’à ce que la mission soit terminée.

Mighty Goose est un side-scroller 2D avec action run-and-gun. Les joueurs devront mettre leurs compétences, leur timing et leurs réflexes à l’épreuve. Le jeu propose une action de style arcade avec plusieurs armes folles à découvrir, des machines de guerre, des mises à niveau d’oie et d’autres secrets à découvrir.

L’oie a un style de jeu personnalisable avec une variété de puces d’amélioration, d’armes secondaires et de personnages d’assistance. L’un des personnages d’assistance comprend un canard, des lapins roses et un cochon portant des lunettes.

Une courte bande-annonce et des gifs animés sur la liste Steam présentent une partie de l’action intense et des graphismes uniques. Le jeu est principalement en 2D mais contient de nombreuses images uniques de l’oie portant des bras de robot rouges géants et tirant sur des ennemis pour collecter des pièces.

Au cours de son voyage, l’oie affrontera de nombreux ennemis à travers les niveaux, mais aussi des boss. Les boss géants remplissent tout l’écran et seront difficiles à vaincre. Apprendre à esquiver leurs attaques et à chronométrer les stratégies défensives sera essentiel à la survie.

La bande originale a été composée par Dominic Ninmark, qui a précédemment travaillé sur Moonrider, Chrome flamboyant, Circuit de gravité, et plus. Les joueurs peuvent s’attendre à un mélange de «mélodies synth-rock croquantes et jazz-fusion funky», selon la liste Steam.

Le titre continue d’être en développement, donc plus d’informations sont lentement publiées. Ceux qui souhaitent suivre le développement du jeu peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits maintenant ou suivre Playisme sur les réseaux sociaux.

Mighty Goose devrait être lancé sur PC et consoles en 2021.