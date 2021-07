Playground Games révèle tous les biomes de Forza Horizon 5

Des rivages tropicaux, des déserts arides, des jungles, des villes et même un volcan. Nous aurons une grande variété de biomes dans Forza Horizon 5.

Le dernier E3 a confirmé que la légendaire saga de conduite nous emmènera au Mexique dans son nouvel opus. Cela signifie que nous allons probablement avoir certains des plus beaux décors de toute la franchise et une énorme diversité de biomes dans Forza Horizon 5.

Les gars de Playground Games font beaucoup de travail pour que leur titre de voiture ressemble à ce qu’il mérite dans la nouvelle génération. Et la vérité est qu’apparemment jusqu’à présent, cela a l’air spectaculaire.

Mais surtout, ce que l’étude a voulu, c’est donner plus de diversité aux scénarios. De plus, le Mexique est l’un des endroits au monde qui possède la plus grande variété de biomes, et il faut en profiter.

Nous devons également profiter des dimensions du jeu vidéo, car elles seront presque 50% plus grandes que les vues dans Forza Horizon 4. Au total, nous aurons jusqu’à onze lieux différents à apprécier pendant que nous concourrons.

Rallyes dans les dunes, courses dans la jungle, duels dans la ville de Guanajuato… Une multitude de compétitions différentes nous attendent grâce à la variété des scénarios.

De plus, l’étude a confirmé le retour des stations. Cela signifie que chacun des onze biomes changera au cours des différentes saisons. Alors, pluies torrentielles, orages ou paysages ensoleillés nous attendent. Le Mexique sera en constante évolution, ce qui nous invitera à le visiter encore et encore.

Forza Horizon 5 sera mis en vente le 9 novembre prochain pour Xbox One, Series X/S et PC. Bien sûr, les détenteurs du Game Pass pourront en profiter dès le premier jour.

Allons-y !