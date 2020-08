Plans de régime abandonnés: Victoria Beckham adore les pizzas de David

Victoria Beckham mange en fait beaucoup de fruits et de légumes – elle ignore complètement les glucides. Mais pendant le verrouillage, l’ancienne Spice Girl serait devenue faible. Ironiquement, les pizzas du mari David l’ont apparemment fait à l’homme de 46 ans.

Victoria Beckham réduit les glucides depuis près de 20 ans. Selon un rapport du “Sun”, elle était maintenant faible dans le verrouillage Corona – et a développé une préférence pour la pizza de son mari David.

“Victoria n’a touché aucun glucide depuis 2001”, a déclaré le tabloïd citant un ami du couple. Son mari David a commencé «au début du verrouillage» à «expérimenter» différentes recettes de pizza. Le créateur de mode de 46 ans s’est finalement adouci et a essayé “un petit morceau” – et ne pouvait pas se lasser des “délicieuses boules de pâte dorées” de David, comme le rapporte en outre l’ami.

L’ancien footballeur professionnel de 45 ans a quant à lui partagé des impressions de ses compétences culinaires nouvellement acquises avec ses abonnés sur Instagram. Dans l’histoire de Beckham, par exemple, il y avait des photos de sa fille Harper, âgée de neuf ans, qu’elle a montrée en utilisant le poêle à bois de la famille.

Pour l’ex-Spice-Girl Victoria, cependant, le temps du plaisir est censé être terminé. A l’automne, «manger sainement» est à nouveau au programme pour la Britannique, explique l’ami de la famille «The Sun». Le fromage et le pain sont donc à nouveau tabous.

Selon le journal, la mère de quatre enfants porte une taille XS et suit un plan nutritionnel strict. Ses plats préférés incluent les fruits, les graines de chia et le lait d’amande au petit-déjeuner, ainsi que le poisson et les légumes cuits à la vapeur. Victoria et David Beckham sont mariés depuis 1999. Le couple a trois fils et une fille ensemble.