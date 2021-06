PixelOpus recrute une exclusivité PS5 en collaboration avec Sony Pictures Animation

Le post d’hier sur le blog PlayStation sur l’avenir des studios propriétaires de Sony a en quelque sorte ouvert un peu les vannes pour ceux qui en sont aux premiers stades de développement. Le développeur de Days Gone, Bend Studio, a confirmé qu’il travaillait sur une nouvelle adresse IP, Team Asobi a été officiellement présenté en tant qu’équipe interne, et maintenant le fabricant de Concrete Genie PixelOpus a révélé qu’il collaborerait avec Sony Pictures Animation pour un nouveau titre PS5. La nouvelle a été confirmée via une nouvelle offre d’emploi à la recherche d’un programmeur graphique principal, qui fait également mention du nouveau Unreal Engine 5.

PixelOpus a également annoncé le poste sur Twitter, en postant : « Nous travaillons dur sur un nouveau titre PlayStation 5 passionnant et continuons de grandir. Rejoignez-nous sur ce projet unique au sein de #PlayStationStudios ! » Il semble que le projet en soit aux premiers stades de développement, mais il est néanmoins excitant de savoir que l’équipe prépare quelque chose aux côtés de Sony Pictures Animation. L’offre d’emploi indique : « Nous recherchons un programmeur graphique principal pour contribuer à notre processus de développement alors que nous nous attaquons à des opportunités passionnantes d’innovation et de rendu grâce à une collaboration avec Sony Pictures Animation. »

#PixelOpus en train de recruter! Nous travaillons dur sur un nouveau titre passionnant pour PlayStation 5 et continuons de grandir. Venez nous rejoindre sur ce projet unique au sein de #PlayStationStudios!#PlayStation #SIE #embauche #Sonyhttps://t.co/nJidL5ADq6https://t.co/xsNUySVyjn– PixelOpus (@Pixelopus) 3 juin 2021

Ce que la collaboration pourrait impliquer est à deviner à ce stade, mais c’est certainement un bon match. Après avoir créé le monde vibrant et coloré de Concrete Genie, le monde est son huître pour PixelOpus. Sony Pictures Animation a récemment sorti l’incroyable Spider-Man : dans le Spider-Verse, et les projets à venir incluent une suite pour le web-slinger animé ainsi qu’un chasseurs de fantômes retombées. C’est aussi travailler sur Hôtel Transylvanie : Transformia, avec une sortie prévue pour le mois prochain.

Sur quoi pensez-vous que les deux sociétés pourraient travailler ensemble ? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous.