Pixel Notepad, le premier téléphone pliable de Google aura un appareil photo ultra micro trou et un écran principal de 7,58 pouces

30 août 2022 13:52:20 IST

Dans un brevet que Google avait déposé en juin de cette année auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour son prochain téléphone pliable, et qui a été publié tout récemment, il a été observé que la conception de pliage horizontal vers l’intérieur de leur appareil pliable est comparable à celle du Samsung Galaxy Z Fold 4.

Le pliable de Google a été nommé le Bloc-notes Pixel bien que des fuites et des rumeurs l’aient appelé Pixel Fold. Bien que le bloc-notes Google Pixel semble avoir une lunette plus grande dans l’illustration du brevet, l’apparence réelle devrait être meilleure.

De plus, contrairement à l’implémentation de la caméra sous l’écran du Samsung Galaxy Fold 4, le brevet de Google Notepad montre que l’écran pliable du téléphone abrite la caméra selfie dans le cadre supérieur. Selon le brevet, le cadre de l’écran flexible aura une caméra avec une ouverture mobile, qui pourrait être la première du genre dans un appareil pliable.

Le 5 août, une fuite a révélé que le projecteur à écran pliant Google Pixel ressemblera à le OPPO Trouver N de l’avant et le Google Pixel 7 de l’arrière.

L’appareil sera relativement compact avec un écran géant qui se replie horizontalement vers l’intérieur et aura un écran complet sans trous sur l’écran intérieur, ainsi qu’une caméra micro-perforée sur la lunette intérieure de l’écran. L’écran extérieur aura un seul trou au milieu.

Comme pour les fuites précédentes, le Google Pixel Notepad pliable est censé avoir un corps court et large et un écran externe de 5,8 pouces. Le Pixel Notepad aurait un écran principal de 7,58 pouces qui serait fabriqué par Samsung Display. Le téléphone aura trois caméras : une caméra primaire IMX363 de 12,2 mégapixels, une caméra secondaire IMX386 de 12 mégapixels et deux caméras selfie IMX355 de 8 mégapixels.

Le téléphone est maintenant prévu pour un lancement au printemps prochain et devrait coûter environ 1400 € lors de son lancement. Bien que cela rende le Pixel Fold nettement plus cher que le Pixel 6 le moins cher, ainsi que le Pixel 7, il serait toujours environ 400 € moins cher que le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 les moins chers.

